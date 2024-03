Putín habló tras el atentado sufrido en el Crocus City Hall: “Todos los responsables serán castigados”

El mandatario ruso, Vladimir Putín, se dirigió a la nación tras el devastador atentado en el que murieron más de 100 personas en el Crocus City Hall. Expresó su solidaridad con las víctimas y prometió que los responsables enfrentarán consecuencias. En una alocución en televisión, Putin afirmó que los cuatro atacantes detenidos por este ataque habían intentado huir a Ucrania, y prometió que todos los responsables serán “castigados” y “no tendrán un destino envidiable”.

El presidente recién reelecto de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se pronunció ante la nación luego del violento ataque en el Crocus City Hall. En su mensaje, expresó su solidaridad con las víctimas y su determinación de perseguir a los culpables. “Los médicos están luchando por la vida de los heridos, estoy seguro de que harán todo lo posible y lo imposible también para preservar sus vidas”, afirmó Putin, reconociendo el heroísmo de los trabajadores de emergencia.

Sala de conciertos Crocus City Hall. Foto: Sputnik

El mandatario ruso también destacó el valiente actuar de los ciudadanos comunes que respondieron al ataque y brindaron ayuda. “Decenas de personas pacíficas e inocentes fueron víctimas del atentado terrorista en Crocus. No puedo dejar sin atención la ayuda de los ciudadanos de a pie que no permanecieron indiferentes. Tenemos que ayudar a todas las familias cuyas vidas se han visto afectadas por una terrible catástrofe, a los heridos y lesionados”, agregó el mandatario ruso. “Nos enfrentamos no sólo a un atentado terrorista cuidadosamente planeado, sino a un asesinato masivo de personas preparado. Se trata de una acción específica para sembrar terror. Todos los responsables serán castigados”, enfatizó Putin, subrayando la determinación del gobierno en buscar justicia.

Según informes del gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, el ataque dejó una veintena de cuerpos entre los escombros del edificio en la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de Moscú. Este acto de violencia ha conmocionado al país, generando una respuesta unificada en la búsqueda de respuestas y soluciones.

La promesa de Putin de castigar a los responsables busca brindar tranquilidad a una nación golpeada por la tragedia. Mientras tanto, el gobierno continúa investigando los detalles del atentado y trabajando en medidas para prevenir futuros actos de terrorismo.

