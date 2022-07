Putin afirma que la OTAN usa a Ucrania para realizar sus ambiciones imperialistas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Moscú considera que la posibilidad de adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia es diferente a la de Ucrania debido a que no tiene disputas territoriales con los países escandinavos. Sin embargo, el líder ruso advirtió en una conferencia de prensa que si Helsinki y Estocolmo permiten el despliegue de contingentes y armamento de la alianza militar en sus respectivos países, la situación se deteriorará, lo que obligará a Moscú a tomar las contramedidas apropiadas.

“No tenemos problemas territoriales (...) ni disputas (...) no tenemos nada que nos pueda molestar desde el punto de vista de la membresía de Finlandia o Suecia en la OTAN. Únicamente, ellos deben darse cuenta llana y claramente de que antes no había amenazas; ahora, si allí se despliegan contingentes militares e infraestructura, tendremos que responder de manera espejo y crear las mismas amenazas para los territorios desde donde se establecen amenazas para nosotros”, enfatizó.

En respuesta a la declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que Rusia ahora tiene “más OTAN” en su frontera, Putin dijo que la membresía de Finlandia y Suecia es significativamente diferente a la de Ucrania. “Estas son cosas completamente diferentes. Ellos entienden esto perfectamente, y simplemente lanzan esta tesis a la opinión pública para mostrar que Rusia no alcanzó los resultados deseados”, agregó. A diferencia de Finlandia y Suecia, Ucrania se estaba volviendo “antirrusa” con aquellos “que se sienten parte del mundo ruso”, quienes son perseguidos, agregó. Putin rechazó la afirmación de Stoltenberg sobre que la OTAN se ha estado preparando para un conflicto con Rusia desde 2014.

Rusia claramente anticipó que la OTAN, bajo la dirección de EE.UU., estaba buscando un enemigo para unir aliados. Irán no encaja para este papel (de enemigo) y Rusia sí, agregó. “Les dimos tal oportunidad, unir a todos los aliados en un nuevo giro histórico. No hay nada nuevo para nosotros. Esto confirma una vez más lo que hemos estado hablando todo el tiempo, concretamente, que el bloque de la OTAN es un vestigio de una era pasada, la era de la Guerra Fría”, indicó. “Todo el tiempo nos han dicho que la OTAN ha cambiado, que ahora es una unión política, pero todos buscaban un motivo y una oportunidad para darle un nuevo impulso como organización militar”, señaló el líder ruso.

Putin indicó que los objetivos finales de la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania siguen siendo la liberación de Donbás, la protección de su pueblo y el desarrollo de condiciones que garanticen la seguridad de Rusia. “El trabajo avanza calmada y rítmicamente. Como pueden ver, las tropas se están moviendo y llegando a las misiones establecidas. Todo va de acuerdo al plan”, dijo. El presidente ruso afirmó que no ve la necesidad de ajustar artificialmente la operación a algunos parámetros porque para ello se necesitaría intensificar los esfuerzos militares, lo que se traduciría en mayores pérdidas humanas. “Y, primero que todo, tenemos que pensar en cómo salvar la vida de las personas”, afirmó.

Cuando se le hizo una pregunta sobre las denuncias de un ataque a un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk, el líder ruso aseguró que el Ejército ruso no ataca a civiles y tiene coordenadas claras de objetivos militares y emplea armas de alta precisión para evitar daños colaterales. Con respecto a la declaración del primer ministro belga, Alexander de Croo, quien dijo que “la guerra solo se puede ganar en el campo de batalla”, Putin dijo que sus palabras confirman que Ucrania es la herramienta de Occidente para lograr sus propios intereses. “De la mano del pueblo ucraniano, los miembros de la OTAN y los principales países de la alianza simplemente quieren reafirmarse más, reafirmar su papel en el mundo, confirmar no el liderazgo, sino sus hegemonías en el sentido literal de la palabra, sus ambiciones imperiales”, manifestó.

“Y el hecho de que siempre hayan hablado de su exclusividad e introducido en la conciencia de la comunidad mundial la tesis y el eslogan de que ‘quien no está con nosotros está contra nosotros’ es toda una manifestación de la misma política. No hay nada nuevo para nosotros aquí”, señaló el presidente ruso. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de los líderes del G7 sobre él, Putin dijo que el periodo actual no es el mejor en términos de las relaciones con ellos.

En respuesta a las declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, quien dijo que si Putin fuera una mujer, no habría comenzado la guerra, el líder ruso recordó que Gran Bretaña libró una guerra contra Argentina no hace mucho tiempo y que la decisión de iniciarla la tomó una mujer, la entonces primera ministra Margaret Thatcher. “Por lo tanto, creo que esta no es una referencia muy correcta del actual primer ministro de Gran Bretaña con respecto a lo que está pasando hoy”, concluyó.