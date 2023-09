Protagonizó un choque de película y milagrosamente sobrevivió: “Sólo mi cuerpo quedó sin aplastarse”

Un impactante choque cuádruple ocurrió en Hermosillo, un pueblo de Sonora (México) en la tarde de ayer, dejando como resultado un camión de carga volcado, un vehículo Mustang prensado y destruido, y un colectivo dañado. El conductor del auto “prensado” salvó su vida de forma milagrosa y compartió su experiencia con los medios locales.

El accidente tuvo lugar cerca de las 15:00 horas de ayer, cuando un camión de carga volcó en dirección de Oriente a Poniente sobre el bulevar Capomo de la ciudad de Hermosillo en México. La carga de grava que transportaba se derramó en el lugar, complicando aún más la situación.

El camión de carga volcó el ripio que llevaba sobre la calzada

Uno de los vehículos más afectados en este choque fue un automóvil tipo Mustang que quedó prensado entre el camión de carga y el camión de basura. El conductor del Mustang, identificado como Fernando Ojeda Navarro de 38 años, resultó con heridas leves pero impactado por el accidente.

“Me dicen que tengo un angelote porque no me pasó nada, prácticamente”, dijo el mexicano, “tengo dos hijas, me siento muy bien la verdad, le doy muchas gracias a Dios de que, pues,de que siga aquí porque como vi las fotos y los videos sí estuvo muy impresionante y por casi nada no me morí, sólo mi cuerpo quedó sin aplastarse”.

Impactante choque en Hermosillo, México

Fernando se recupera en un hospital, donde se encuentra sorprendido y agradecido por haber sobrevivido a este impactante accidente. A pesar de los daños en su automóvil y las lesiones que sufrió, considera que es un verdadero milagro estar con vida.

El conductor del Mustang también opinó sobre el conductor del camión de basura (dompe) que se dio a la fuga del lugar del accidente. Considera que la reacción del conductor del camión de basura fue motivada por el miedo de enfrentar las consecuencias de su vehículo aplastando al Mustang y el estado en que había quedado.

