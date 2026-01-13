Prohibido por ley en Alabama: los apellidos que el registro civil no acepta

A pesar de la libertad para elegir, existen normativas estrictas que prohíben el uso de ciertos caracteres y símbolos al inscribir a un bebé en el registro.

Elegir el nombre y apellido de un hijo es uno de los momentos más importantes para los padres. Sin embargo, lo que parece una decisión de libertad absoluta tiene límites legales claros que muchos desconocen. Para la ley de Alabama, el Código Administrativo establece qué formatos están permitidos y cuáles serán rechazados de inmediato por las autoridades.

Las reglas de oro: lo que no podés usar jamás La regulación 420-7-1-.04, denominada “Nombre del hijo para el registro de nacimiento”, es tajante sobre el registro de los recién nacidos. Si bien el estado es conocido por su flexibilidad, hay una serie de prohibiciones técnicas que no pasan el filtro de los documentos oficiales bajo ningún concepto.

image Ningún niño podrá ser anotado con un apellido que contenga números o símbolos. Además, la normativa prohíbe terminantemente el uso de puntos y de cualquier carácter que no exista en el idioma inglés. Estas reglas, que se mantienen vigentes desde julio de 2007, buscan evitar complicaciones en la identificación oficial de los ciudadanos.

De esta manera, aquellos padres que busquen nombres con estéticas "digitales" o artísticas que incluyan caracteres especiales se encontrarán con un rechazo automático. La ley prioriza la legibilidad y la estandarización por sobre la originalidad extrema de los progenitores.

Libertad extrema: inventar apellidos es posible Lo más llamativo de esta legislación es el contraste entre sus prohibiciones y sus permisos. Mientras se prohíbe un simple punto, la ley permite que los padres tengan una libertad casi total para elegir el contenido del apellido. Según las fuentes, los padres no tienen la obligación legal de transmitir su propio apellido a sus hijos.