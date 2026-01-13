13 de enero de 2026 - 12:14

Prohibido por ley en Alabama: los apellidos que el registro civil no acepta

A pesar de la libertad para elegir, existen normativas estrictas que prohíben el uso de ciertos caracteres y símbolos al inscribir a un bebé en el registro.

Portadas Canva (32)
Por Cristian Reta

Elegir el nombre y apellido de un hijo es uno de los momentos más importantes para los padres. Sin embargo, lo que parece una decisión de libertad absoluta tiene límites legales claros que muchos desconocen. Para la ley de Alabama, el Código Administrativo establece qué formatos están permitidos y cuáles serán rechazados de inmediato por las autoridades.

Leé además

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza busca poner en valor el potencial productivo de los adultos mayores

El valor de los senior: impulsan ley para potenciar la "economía plateada" y la inserción laboral de los +60

Por Redacción Sociedad
La ley alcanza a causas ya iniciadas, incluso aquellas que se encuentran en etapa de ejecución de sentencia.

Ya rige la ley que prorroga hasta fin de año la suspensión de juicios por deudas hipotecarias

Por Redacción Política

Las reglas de oro: lo que no podés usar jamás

La regulación 420-7-1-.04, denominada “Nombre del hijo para el registro de nacimiento”, es tajante sobre el registro de los recién nacidos. Si bien el estado es conocido por su flexibilidad, hay una serie de prohibiciones técnicas que no pasan el filtro de los documentos oficiales bajo ningún concepto.

image

Ningún niño podrá ser anotado con un apellido que contenga números o símbolos. Además, la normativa prohíbe terminantemente el uso de puntos y de cualquier carácter que no exista en el idioma inglés. Estas reglas, que se mantienen vigentes desde julio de 2007, buscan evitar complicaciones en la identificación oficial de los ciudadanos.

De esta manera, aquellos padres que busquen nombres con estéticas "digitales" o artísticas que incluyan caracteres especiales se encontrarán con un rechazo automático. La ley prioriza la legibilidad y la estandarización por sobre la originalidad extrema de los progenitores.

Libertad extrema: inventar apellidos es posible

Lo más llamativo de esta legislación es el contraste entre sus prohibiciones y sus permisos. Mientras se prohíbe un simple punto, la ley permite que los padres tengan una libertad casi total para elegir el contenido del apellido. Según las fuentes, los padres no tienen la obligación legal de transmitir su propio apellido a sus hijos.

Esto significa que, en la práctica, los progenitores pueden inventar un apellido desde cero o elegir uno ya existente por motivos puramente simbólicos. “El apellido del hijo no tiene por qué ser el de ninguno de los progenitores”, indica la regulación estatal.

image

Esta normativa permite que el registro de nacimiento sea un espacio de creatividad, siempre y cuando se respeten los límites del alfabeto tradicional. Así, la ley combina una estructura técnica rígida con una flexibilidad identitaria que sigue sorprendiendo a quienes consultan los manuales de registro civil hoy en día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La medida busca reconocer las funciones permanentes de abogados y administrativos que intervienen en la defensa judicial del Estado.

Ya rige la ley que otorga un millonario adicional a los abogados del Gobierno: cuánto cobrarán

Por Redacción Política
La normativa apunta a garantizar la calidad genética de las semillas y ordenar la actividad productiva en las zonas agrícolas de Mendoza.

Ley de Semillas: ya rige la nueva norma que aplica sanciones y busca regular la producción agrícola

Por Redacción Política
Vendimia 90 años: 2026 fue declarado por ley como un año clave para la fiesta más emblemática de Mendoza

Vendimia 90 años: la ley que convierte a 2026 en un año clave para la fiesta más emblemática de Mendoza

Por Redacción Sociedad
insolito: despiden a un trabajador por negarse a descansar durante su jornada laboral

Insólito: despiden a un trabajador por negarse a descansar durante su jornada laboral

Por Cristian Reta