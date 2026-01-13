Prohibido por ley en Alabama: los apellidos que el registro civil no acepta

Elegir el nombre y apellido de un hijo es uno de los momentos más importantes para los padres. Sin embargo, lo que parece una decisión de libertad absoluta tiene límites legales claros que muchos desconocen. Para la ley de Alabama, el Código Administrativo establece qué formatos están permitidos y cuáles serán rechazados de inmediato por las autoridades.
La regulación 420-7-1-.04, denominada “Nombre del hijo para el registro de nacimiento”, es tajante sobre el registro de los recién nacidos. Si bien el estado es conocido por su flexibilidad, hay una serie de prohibiciones técnicas que no pasan el filtro de los documentos oficiales bajo ningún concepto.
Ningún niño podrá ser anotado con un apellido que contenga números o símbolos. Además, la normativa prohíbe terminantemente el uso de puntos y de cualquier carácter que no exista en el idioma inglés. Estas reglas, que se mantienen vigentes desde julio de 2007, buscan evitar complicaciones en la identificación oficial de los ciudadanos.
De esta manera, aquellos padres que busquen nombres con estéticas "digitales" o artísticas que incluyan caracteres especiales se encontrarán con un rechazo automático. La ley prioriza la legibilidad y la estandarización por sobre la originalidad extrema de los progenitores.
Esto significa que, en la práctica, los progenitores pueden inventar un apellido desde cero o elegir uno ya existente por motivos puramente simbólicos. “El apellido del hijo no tiene por qué ser el de ninguno de los progenitores”, indica la regulación estatal.
Esta normativa permite que el registro de nacimiento sea un espacio de creatividad, siempre y cuando se respeten los límites del alfabeto tradicional. Así, la ley combina una estructura técnica rígida con una flexibilidad identitaria que sigue sorprendiendo a quienes consultan los manuales de registro civil hoy en día.