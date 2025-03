Por qué faltan huevos en Estados Unidos: los venden hasta 15 dólares por docena

Radhames Rodríguez, dueño de una bodega en Nueva York, decidió comenzar a vender huevos individuales cuando sus clientes le dijeron que "ya no podían permitirse" una docena entera : "Están muy caros. Llevo en este negocio cuarenta años y nunca había visto el precio de los huevos tan alto", aseguró. En su tienda, los huevos ahora comparten espacio con cigarrillos, golosinas y medicamentos.

En una ciudad donde más de un cuarto de la población vive bajo la línea de la pobreza, muchos han tenido que ingeniárselas para conseguir huevos.

En barrios como Brooklyn se organizaron puestos callejeros improvisados para revender el producto. Además, algunas carnicerías y supermercados han decidido redistribuir cajas de huevos de manera gratuita, generando largas filas de personas en busca del alimento.

Huevos.jpg La crisis se debe a la gripe aviar.

"El precio de los huevos está por las nubes y en un momento como este, es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacer que este producto sea accesible", dijo el dueño de Prince Abou Butchery, una de las tiendas que ofreció huevos sin costo.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos negocia con otros países la importación de huevos para hacer frente a la escasez.

Crisis de los huevos con impacto nacional

El problema no se limita a Nueva York. Según un estudio, el precio de los huevos en todo el país se duplicó en un año (+96%), lo que llevó a la oposición demócrata a exigir una investigación parlamentaria sobre el impacto de la crisis.

Además de la gripe aviar, expertos del Hunter College Centre for the Study of Food advierten que los precios alcanzaron un "máximo histórico" debido a que la cadena de suministro estadounidense depende de un único productor a gran escala.