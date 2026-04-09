Por qué el Jueves Santo se celebra el 9 de abril y cuáles son las prohibiciones de la iglesia para esta fecha

La Iglesia ortodoxa confirma que se puede limpiar la casa o bañarse en cualquier horario, señalando que la verdadera prioridad de este 9 de abril es la paz espiritual.

El Jueves Santo ortodoxo de 2026 se celebra este 9 de abril, conmemorando hitos fundamentales como la Última Cena y la institución de la Eucaristía. En una jornada marcada por la mística y la reflexión, la liturgia invita a los fieles a separar lo tradicional de lo estrictamente espiritual.

Durante la mañana se celebra la Divina Liturgia de San Basilio el Grande, donde se lee el largo evangelio de la Cena Mística. Este Sacramento de la Eucaristía funciona como un memorial de la Pasión y Resurrección, buscando perpetuar el vínculo de amor entre los integrantes de la Iglesia.

image La conmemoración de la traición y el lavado de pies El día también recuerda el Lavado de los Pies, acto en el que Jesús utilizó una toalla para limpiar a sus discípulos en un gesto de humildad. Seguidamente, se evoca la traición de Judas Iscariote, quien entregó al Señor mediante un beso que funcionó como contraseña para sus captores.

Por la noche, la característica principal es la lectura de 12 textos seleccionados de los Santos Evangelios que relatan la Pasión de Cristo. Tras la quinta lectura, se realiza una procesión solemne donde el sacerdote lleva la Cruz al centro del templo, adornándola con flores y velas para la veneración.

image Mitos domésticos y la prioridad de la fe Existe la creencia popular de que es obligatorio bañarse al amanecer, pero la Iglesia aclara que esto es una interpretación moderna y se puede higienizar en cualquier horario. Lo más importante es el precurado espiritual, por lo que los procedimientos de higiene personal como cortarse el pelo son aceptables.

Tampoco existen prohibiciones eclesiásticas para limpiar el hogar, lavar la ropa o trabajar en el jardín. La recomendación es no dejar que estas tareas reemplacen la preparación espiritual; de hecho, se sugiere terminar el trabajo antes de las 15:00 para asistir a la iglesia. La esencia de la jornada es evitar la "suciedad moral", como las discusiones o escándalos, manteniendo la paz interior. El Jueves Santo es la oportunidad de purificarse mediante la confesión antes de la Pascua, enfocándose en los cambios internos más que en los externos.