Polémica: una familia convirtió la piel de su perro muerto en una alfombra

Una familia tomó una extraña decisión tras la muerte de su mascota. Angustiados por la pérdida del Golden Retriever, sus dueños mandaron el cuerpo a una taxidermista y convirtieron su piel en una alfombra.

Se sabe que algunas personas tienen un vínculo muy estrecho con sus mascotas. Tras su muerte algunos eligen enterrarlos en el patio, cremarlos y guardarlos en una urna e incluso embalsamarlos.

Tal es el caso de Daniela Cardone quien tiene varios gatos embalsamados. Ahora, una empresa australiana ha decidido diversificar sus servicios y además de embalsamar animales hace alfombras con el cuero.

Gentileza Yahoo! Noticias Australia

“Esto se ha vuelto más popular en los últimos cinco años, por lo que es algo muy nuevo para la mayoría de las personas”, contó Maddy, propietaria de la empresa Chimera Taxidermy con sede en Melbourne, a Yahoo! Noticias Australia.

Maddy comenzó con la taxidermia cuando tenía solo 18 años y hoy a sus 29 ya lo tiene más que asimilado. Días atrás publicó en su cuenta de Instagram la historia del perro convertido en alfombra: “Hermoso viejo Golden Retriever preservado como piel por su familia. Finalmente, listo para ir a casa”.

“La piel ha sido curtida y convertida en cuero para que el pelo no se caiga”, explicó la joven y contó que este proceso mantendrá la alfombra en buenas condiciones durante muchos años.

La publicación de llenó de toda clase comentarios. La mayoría de los usuarios se mostraron consternados con la decisión de la familia. Otros fueron más flexibles y aunque les pareció excesivo respetaron la postura.

“Aunque morboso y triste, me he preguntado cómo sería que mi perro algún día se conserve como una alfombra”, comentó una mujer. “Puede que no sea para todos, pero es una forma interesante de mantener viva esa conexión sensorial mucho después de que la amada mascota se haya ido”, dijo otra. “No sé si podría soportar ver esto después de que mi Goldi muera”, escribió un usuario con una carita llorando.