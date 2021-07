Polémica en Estados Unidos por una armería que vende una pistola camuflada de juguete

Una armería puso a la venta una pistola revestida como un juguete infantil. A través de una campaña publicitaria, el negocio especializado ofrece la posibilidad de comprar este modelo que ha generado mucha polémica e indignación en Estados Unidos, debido a su diseño.

La publicidad del producto fue lanzada hace una semana, luego de que una empresa de Utah que realiza modificaciones personalizadas de armas de fuego presentó lo que describió como un nuevo y “divertido” producto: se trata de un kit que envuelve las pistolas Glock en lo que parecen bloques de Lego rojos, amarillos y azules, de ese modo el producto letal queda remodelado para que parezca exactamente un juguete de niños.

“Llevamos 30 años construyendo armas con bloques y queríamos darle la vuelta al guión para sacar de quicio a las mamás”, explicó Culper Precision, con sede en Provo, en su sitio web.

Y luego argumentó que “la defensa personal es un derecho concedido por Dios y que la posesión de armas está protegida por la Constitución”. La empresa ha bautizado la pistola como “BLOCK19” y su precio oscila entre los 549 dólares hasta los 765 dólares, dependiendo de los detalles que el cliente pida.

“Hay una satisfacción que SÓLO se puede encontrar en los deportes de tiro y ésta es sólo una pequeña forma de romper la retórica de los antiarmas y llamar la atención sobre el hecho de que los deportes de tiro son SUPER DIVERTIDOS”, defiende la página web. Y asegura: “Esta es la cuestión. Las armas son divertidas. Disparar es divertido. 30 disparos a todo trapo es divertido”.

Indignación y enojo

La enorme polémica gira en torno de que ese tipo de arma es sumamente confundible con una pistola de juguete, lo que puede ser un enorme peligro para los niños, niñas y adolescentes. El país registra miles de menores que se disparan involuntariamente a sí mismos o a otros porque encuentran un arma y aprietan el gatillo.

Sin embargo, la personalización de Culper Precision llega en un momento en el que Estados Unidos está atravesando un enorme problema en el que las ventas de armas de fuego han aumentado. Cuando a finales de la semana pasada se corrió la voz sobre el nuevo producto en Internet, la idea pareció tan profundamente equivocada que inevitablemente costaría la vida a los niños.

“¿Cómo es esto siquiera legal?”, se preguntó Kristin Song, cuyo hijo de 15 años murió en 2018 tras dispararse accidentalmente. El hombre ha luchado por aprobar una legislación que obliga a los propietarios de armas a guardarlas bajo llave si un niño puede tener acceso a ellas.

Por su parte, cuando Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, vio por primera vez la imagen, pensó que era “enfermizo y que los niños morirían”. Y aseguró: “Los propietarios de armas responsables deberían estar horrorizados por esto”.

Todo este torbellino de comentarios de polémicas e indignación se presentaron en la sección de comentarios de un blog de armas que presentaba una entrevista con el presidente de la compañía y se desató una discusión.

“Esto, si es real, es la modificación de armas más irresponsable que he visto en mucho tiempo. Es el material perfecto para la gente de ‘Everytown for Gun Safety’. No es una ayuda”, escribió un usuario el jueves.

“La conclusión es que es claramente una mala idea hacer que un arma mortal parezca un juguete para niños. No quiero ser crítico, pero sinceramente me cuesta entender cómo/por qué alguien puede encontrar esto divertido en lo más mínimo”, escribió otro.

Mientras que un tercero aseguró: “Nada dice más que eres estúpido que hacer que tu arma real parezca un juguete”. “Esta es la idea más tonta que he visto nunca”, cerró.

Qué dice la ley

“Tonta, sí, pero legal al menos en la mayor parte del país”, expresó David Pucino, abogado del Giffords Law Center. Aunque la ley federal prohíbe que los juguetes se fabriquen para que parezcan armas, ninguna ley prohíbe que las armas se hagan para que parezcan juguetes.

Además Pucino señaló que el estado de Nueva York prohíbe a las personas disfrazar las armas de fuego como otra cosa, lo que podría hacer que la Glock de juguete con costuras de ladrillo sea ilegal en la zona, pero dudaba que muchos otros estados hubieran aprobado regulaciones similares.

En 2016, una tienda de gráficos de Texas recubrió pistolas con una imagen de “Hello Kitty” antes de que la empresa propietaria de la marca exigiera que dejara de hacerlo (la tienda, sin embargo, sigue adornando pistolas con otros diseños, incluida la bandera confederada, según su sitio).

En marzo, los agentes de policía de Carolina del Norte que realizaban una redada antidroga descubrieron que una Glock con un cargador de tambor de 50 cartuchos había sido alterada para que pareciera una pistola Nerf.

“Las armas de fuego de este tipo, aunque no son ilegales, son preocupantes para las fuerzas del orden”, escribió la oficina del sheriff del condado de Catawba en un post de Facebook.

En Utah, el presidente de Culper Precision, Brandon Scott, se mostró cordial pero decidido en sus respuestas a la minoría de comentaristas en línea que no creían que la idea del BLOCK19 fuera, como la mayoría la describió, “superguay” o “divertidísima” o una “pistola meme 10/10”.