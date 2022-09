Pareja no binaria prohibió al médico anunciar el sexo de su bebé porque reniegan de los roles de género

En un programa de televisión australiano se dio a conocer la historia de Stephanie y Sommer, una pareja no binaria que reveló que le prohibieron a su médico que les dijera el sexo de su bebé y que tampoco lo anunciara en la sala de partos, su intención es no criarlo bajo las normas de género y que en futuro pueda decidir con qué género identificarse.

Durante el programa de televisión Insight, de la cadena australiana SBS, una pareja que le dio la bienvenida a un bebé de nombre neutro hace siete meses, con el nombre de Juno, la decisión es para que pueda escoger por sí mismo su camino al crecer. “En la sala de partos pedimos que nadie anunciara (el sexo) porque yo no sabía y no quería saber cuando estaba embarazada, ya que no quería comenzar a imponer ideales sociales a mi bebé” Declaró Stephanie.

La familia australiana relató que intentan utilizar pronombres neutros, sin embargo, hay personas que se ofenden cuando no quieren decir el sexo de su bebé. “cuando alguien pregunta y te niegas a decírselo, siente que lo estás atacando o siendo grosero”, declaró Sommer a un canal australiano.

La familia de Juno cree en el género expansivo como parte de su estilo de crianza “que es donde no hay límites ni restricciones sobre cómo nuestro bebé podrá expresarse independientemente del sexo que se le asignó al nacer”.

La pareja no binaria cree en el "género expansivo" | Foto: Sommer Barros-Portway

En sus métodos de crianza planean brindarle ropa y juguetes de ambos géneros para enseñarle que los modelos a seguir son iguales y que no hay algo “para niño o para niña”. Además, buscarán centros de enseñanza que sea realmente inclusivo, donde hay reuniones con más personas que tienen familias diversas. También mencionaron que consideran que el bebé se refiera a los integrantes de la pareja como “PomPom” y no como mamá o papá.

“No vamos a presionar a Juno para que haga nada que no quiera hacer. Solo queremos que sea un ser humano sano y feliz”, expresó Sommer.

¿Qué significa ser no binario?

Decir que una persona es del género no binario significa que no se reconoce en la distinción tradicional entre un hombre y una mujer. Quienes viven esta identidad no se sienten por completo hombres o mujeres, sino que pueden percibirse como una combinación de los dos o de otros.

De acuerdo con el blog de Control, la identidad no binaria puede referirse a muchos matices como genderqueer, genderfluid o agender, y también se presenta la idea de que el género no es único, sino fluido y está en constante evolución. Por ejemplo, hay personas no binarias que se definen como transgénero debido a que no se reconocen en el sexo que les fue asignado al nacer.