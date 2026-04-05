Nicolás Maduro reapareció tras su detención y llamó a la unidad en Venezuela

El exmandatario venezolano difundió un mensaje por Semana Santa en el que apeló a la unidad y al diálogo, mientras enfrenta cargos en Estados Unidos.

Desde su detención, Maduro volvió a reclamar diálogo político en Venezuela.

El exgobernante venezolano Nicolás Maduro volvió a expresarse públicamente a tres meses de su captura, con un mensaje difundido en redes sociales en el que llamó a la unidad, el diálogo y la reconciliación nacional.

El pronunciamiento fue publicado durante el Domingo de Resurrección, junto a su esposa, Cilia Flores, en las plataformas X y Telegram. Allí, ambos destacaron valores vinculados a la fe cristiana y apelaron a la paz social en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasMaduro/status/2040799712937152914&partner=&hide_thread=false ¡Domingo de Resurrección! pic.twitter.com/sxkxg07M9p — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 5, 2026 El mensaje de Maduro y el contexto judicial El texto difundido incluyó múltiples referencias bíblicas. “No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, expresaron en el mensaje.

Además, Maduro pidió bendiciones para Venezuela y para “los pueblos del mundo”, en un tono centrado en la esperanza y la reconciliación.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York. Desde su detención, Maduro volvió a reclamar diálogo político en Venezuela. Gentileza / ABC Cabe recordar que el exmandatario permanece detenido en Estados Unidos tras haber sido capturado en enero en una operación militar. En marzo, un juez federal rechazó desestimar la causa en su contra, en la que enfrenta cargos por narcotráfico, conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína.