Nicolás Maduro reapareció tras su detención y llamó a la unidad en Venezuela

El exgobernante venezolano Nicolás Maduro volvió a expresarse públicamente a tres meses de su captura, con un mensaje difundido en redes sociales en el que llamó a la unidad, el diálogo y la reconciliación nacional.
El exmandatario venezolano difundió un mensaje por Semana Santa en el que apeló a la unidad y al diálogo, mientras enfrenta cargos en Estados Unidos.
El exgobernante venezolano Nicolás Maduro volvió a expresarse públicamente a tres meses de su captura, con un mensaje difundido en redes sociales en el que llamó a la unidad, el diálogo y la reconciliación nacional.
El pronunciamiento fue publicado durante el Domingo de Resurrección, junto a su esposa, Cilia Flores, en las plataformas X y Telegram. Allí, ambos destacaron valores vinculados a la fe cristiana y apelaron a la paz social en el país.
El texto difundido incluyó múltiples referencias bíblicas. “No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, expresaron en el mensaje.
Además, Maduro pidió bendiciones para Venezuela y para “los pueblos del mundo”, en un tono centrado en la esperanza y la reconciliación.
Cabe recordar que el exmandatario permanece detenido en Estados Unidos tras haber sido capturado en enero en una operación militar. En marzo, un juez federal rechazó desestimar la causa en su contra, en la que enfrenta cargos por narcotráfico, conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína.
Por su parte, Cilia Flores también está acusada en el mismo expediente por delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas.
El mensaje de Semana Santa no es el primero desde su detención. Días después de una audiencia judicial en Nueva York, Maduro ya había difundido otro comunicado en el que afirmaba mantenerse “firme y sereno”.
En paralelo, el escenario político venezolano continúa en transformación, con gestiones diplomáticas impulsadas por sectores del oficialismo para recomponer vínculos con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Mientras avanza el proceso judicial, el exgobernante mantiene una estrategia comunicacional centrada en mensajes públicos donde combina referencias religiosas con llamados a la unidad nacional.