Netanyahu reafirmó que Israel tomará el "control total" de Gaza y permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria

Gaza - israel.jpg Camiones con ayuda humanitaria para Gaza en el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Israel. EFE

"Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (…) me dicen esto: ‘Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria, armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva'", explicó Netanyahu, en lo que fue interpretado como una referencia directa al gobierno estadounidense.