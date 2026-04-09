Netanyahu anunció negociaciones con Líbano pero advirtió que seguirá atacando a Hezbolá

El primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , confirmó que su gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano . Sin embargo dejó en claro que no habrá alto el fuego y que las operaciones militares contra Hezbolá continuarán.

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“Seguimos atacando a Hezbolá con fuerza y no nos detendremos” , afirmó el mandatario, en un contexto de fuerte escalada bélica en la región.

Según informaron medios oficiales, las conversaciones comenzarán la próxima semana bajo el auspicio de Estados Unidos , con representantes diplomáticos de ambos países en Washington.

El objetivo central del diálogo será avanzar en el desarme de Hezbolá y explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz duradero entre Israel y Líbano, que actualmente no mantienen relaciones formales. Al respecto, Netanyahu aseguró que su intención es lograr “un acuerdo de paz histórico y sostenible” , en línea con otros pactos alcanzados por su gobierno con países árabes.

Mientras se anuncian las negociaciones, el ejército israelí intensificó sus operaciones en territorio libanés. En las últimas horas, se registraron ataques contra plataformas de lanzamiento de Hezbolá y bombardeos en distintas zonas, incluida Beirut.

Las ofensivas se produjeron luego de advertencias de evacuación en áreas específicas y forman parte de una estrategia para debilitar la capacidad operativa del grupo armado. Desde el comando militar israelí señalaron que el Líbano se convirtió en el “principal escenario de combate”, con el objetivo de eliminar amenazas para las poblaciones del norte de Israel.

Víctimas y tensión creciente

De acuerdo con autoridades sanitarias libanesas, los ataques dejaron más de 300 muertos y alrededor de 1.150 heridos, en una de las jornadas más intensas del conflicto reciente. La nueva escalada ocurre en el marco de las tensiones regionales vinculadas al enfrentamiento entre Israel e Irán, y pese a los intentos diplomáticos por contener el conflicto.

Israel había aclarado previamente que cualquier alto el fuego acordado con Irán no incluía el frente libanés, lo que profundiza la incertidumbre sobre la evolución de la crisis.