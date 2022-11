Murió Jason David Frank, el histórico Power Ranger verde

Murió a los 49 años Jason David Frank, el actor que interpretó al querido Power Ranger verde, informó TMZ este domingo. La noticia fue confirmada por el representante del actor, Justin Hunt, quien además confirmó que se trató de un suicidio.

Frank se había hecho conocido por interpretar a Tommy Oliver, el “Ranger” verde, en la franquicia de los Power Rangers “Mighty Morphin Power Rangers”, estrenada en 1993. El actor había interpretado al personaje durante 3 temporadas del programa, participando de un total de 123 episodios.

La serie Power Rangers fue un ícono de la TV de la década del 90.

Frank tenía una gran familia, conformada por 4 hijos, pero había recibido recientemente el pedido de divorcio de parte de su esposa Tammie Frank, comunicó el mismo medio estadounidense. Era, además de actor, luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y se desempeñaba hábilmente en Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu y otros.

Dolor entre los fanáticos de Power Rangers

La triste partida de Frank tomó por sorpresa a los fanáticos del actor y de la franquicia. Al hacerse viral la noticia, sus seguidores expresaron su dolor en las redes sociales.

Jason David Frank en la Comic Con de Argentina.

“Para los que crecimos viendo las distintas ediciones de Power Rangers, es imposible no recordar a Jason David Frank. El Ranger legendario, el villano que se convirtió en héroe y terminó siendo líder e ídolo de toda una generación”, escribió un usuario.

Otro, en la misma sintonía, expresó: “La nave está de luto por el fallecimiento de Jason David Frank, el increíble Tommy, Green Ranger (y más también). Otro pedacito de nuestra infancia perdida”.

Los fans despiden al histórico Power Ranger. Foto: Twitter/@mundoextranopod

“¿Cómo que se nos fue Jason David Frank? Es joda ¿no? La puta madre. Qué tipo copado y predispuesto. Siempre atento a sus fans. Se lo extrañara”, sumó el creador de la revista Cine Fantástico y Bizarro, quien había compartido momentos con él en su visita a la Argentina.

Green Power Ranger en la Argentina

El actor había sido invitado en 2017 a la Argentina Comic Con en Costa Salguero. Su visita pudo ser seguida por un millón y medio de personas a través de los videos que iba subiendo a su Twitter, Instagram y Facebook.

Jason David Frank en la Comic Con de Argentina junto a sus fans. Foto: Instagram/@jdfffn

Jason David Frank demostró tener su grupo específico de seguidores a lo largo del mundo y con sede en Argentina, el “Team JDF”. Estos habían pedido durante años la participación del actor en una convención de TV y cómics local, por eso el revuelo que causó fue total. Jason David Frank fue recibido en Ezeiza por fanáticos con carteles y banderas, y a partir de entonces no dejó de ver a sus seguidores en cada lugar que visitó.

“Hay un caso muy particular acá. En Estados Unidos mucha gente te va a ver al aeropuerto, pero sólo porque sos famoso, no saben realmente quién sos: ven que sos conocido y te llevan cualquier papel para firmar. Acá se nota que son fans muy genuinos, me llevaron fotos, juguetes, cosas increíbles”, destacó JDF en diálogo con Clarín.