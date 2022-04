Murió el primer menor por una misteriosa enfermedad hepática que afecta a niños en EE.UU. y Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la primera muerte relacionada con la misteriosa enfermedad que ataca el hígado. Se han reportado casos de manera frecuente en los Estados Unidos y Europa, atacando virulentamente a menores de edad.

El organismo internacional no dio detalles de dónde ocurrió el fallecimiento ni los pormenores del caso, pero confirmaron que se trata de un menor de edad que padece esta patología, la cual vienen advirtiendo en las últimas semanas, detalla Infobae.

Según la OMS, hasta el momento confirmaron 169 casos en una docena de países de hepatitis agudas de origen desconocido. Los casos se dieron en niños de entre un mes de vida hasta los 16 años. 17 de estos casos requirieron ya un trasplante hepático.

Los primeros se dieron en el Reino Unido, donde ya hay registro de 114 niños que desarrollaron la enfermedad.

“Aún no está claro si es que estamos ante un aumento en casos de hepatitis o ante un aumento en la concienciación sobre los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero a veces no se detectan”, informó la OMS a través de un comunicado en el que también confirmaban el fallecimiento.

El organismo ha publicado las cifras mientras las autoridades sanitarias de todo el mundo investigan el misterioso aumento de casos graves de hepatitis (inflamación del hígado) en niños pequeños.

Muchos casos señalan síntomas gastrointestinales que incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos que precedieron a la presentación con hepatitis aguda grave y niveles elevados de enzimas hepáticas o alanina aminotransaminasa e ictericia (ojos amarillos).

Cuáles son los síntomas

La OMS señala que hasta el 21 de abril se habían notificado casos agudos de hepatitis de origen desconocido en Reino Unido (114), España (13, colocándose como el segundo país con mayor incidencia), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumanía (1) y Bélgica (1).

En cuando a los síntomas más comunes entre los enfermos, se ha detectado una hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas.

La mayoría de los casos no tenían fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Los viajes internacionales o los enlaces a otros países según la información actualmente disponible no se han identificado como factores.