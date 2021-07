Miami: hallaron muerta a la fotógrafa argentina Graciela Cattarossi entre los escombros

Graciela Catarossi (48), una de las argentinas desaparecidas, fue encontrada sin vida en Miami, Estados Unidos, entre los escombros de Champlain Towers South, en la localidad de Surfside. La fotógrafa, nacida el 24 de febrero de 1973, se mudó a Estados Unidos hace varios años atrás. Estaba separada del padre de la nena, que fue quien dio con los restos de su hija de 7 años. Todavía quedan ocho argentinos desaparecidos, entre los que están el padre de la mujer Gino Cattarossi, de nacionalidad uruguaya y su hermana, Andrea, que había ido a visitarla.

Quién era Graciela Cattarossi, la argentina hallada muerta en Miami

Mariela Porras describía de esta manera a su amiga Graciela Cattarossi (48): “Es simplemente una persona maravillosa que siempre intenta hacer lo correcto”.

Graciela se convirtió en la primera víctima fatal argentina de esta tragedia. Fue hallada entre los escombros, en medio de los operativos de rescate, al igual que Stella, su hija de 7 años, el pasado jueves. Lo más dramático fue que la persona que la encontró fue su propio padre, un oficial identificado como Enrique Arango que integra el cuerpo de Bomberos de Miami hace más de 10 años.

Graciela, famosa fotógrafa, trabajó para importantes medios gráficos, como The New York Times y el Wall Street Journal Magazine, ambos diarios prestigiosos en Estados Unidos. Incluso hizo trabajos para la American Way Magazine, la revista que se entrega a los pasajeros en los vuelos de American Airlines, también dejó su sello en revistas locales como Vanity Fair and Travel and Leisure, una publicación de turismo.

Además colaboró con la revista de la empresaria, escritora y presentadora de televisión estadounidense Martha Stewart, abocado a la jardinería, del hogar y de cocina, de la publicación Martha Stewart Living.

Porras expresó sus sentimientos antes de conocer la noticia de que su amiga, había muerto en el derrumbe al Canal Local10. “Estoy enojada por lo que pasó. Puedes llamarlo una tragedia, pero para mí es pura negligencia. Me duele el corazón pensar que les pasó esto. Lo siento tan profundamente por su familia. No puedo imaginarme sin saber dónde están. Le pido a Dios que algo suceda pronto”, dijo la amiga horas después de ocurrida la tragedia.

El día sábado, su madre y ex diplomática, permanecía desaparecida, en las últimas horas fue identificada, según informó la Policía de Miami, como uno de los cuerpos encontrados durante el rescate del día viernes, junto con otra víctima fatal, Gonzalo Torre, de 81 años.

El resto de los integrantes de la familia están desaparecidos, al igual que Andrea, hermana de Graciela, es arquitecta de la localidad bonaerense de Pilar y había ido a visitarlos, porque Gino, su padre, iba a entrar en cirugía en los próximos días.

Una parte de la familia inició una campaña para recaudar fondos en el sitio web, GoFundMe, con el fin de ayudar a los tres hijos de Andrea Cattarossi, la hermana de Graciela. Nicole Mejias, hija de Marcelo Cattarossi, hermano de la fotógrafa, dio detalles de lo sucedido para pedir ayuda.

“El jueves por la noche, Graciela y Gino Cattarossi dormían en su apacible condominio con vista al mar: padres y abuelos felices. En la otra habitación estaban Graciela y Stella Cattarossi, que han vivido allí con Gino y Graciela desde que nació Stella. De visita estaba la hermana de Graciela, Andrea, de Argentina. Todos ellos siguen desaparecidos debido al trágico derrumbe del edificio. Este GoFundMe ayudará a la familia Cattarossi inmediata a atravesar estos tiempos. Específicamente, a los tres hijos de Andrea, que ahora extrañan a su valiente madre”. Hasta ahora, llevan recaudados unos 26.348 dólares.

Las esperanzas de encontrar con vida a los Cattarossi se fueron disipando cuando fue encontrada Stella, entre los escombros del edificio colapsado. Los encargados del anuncio fueron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el jefe de los bomberos de Miami, Joseph Zahralban, y el capitán Ignatius Carroll, vocero del departamento, el día jueves por la noche. Su padre es un veterano de 10 años del departamento.

Carroll explicó que, ”cuando se le hizo saber que estábamos cerca de donde podía estar su amada, entonces se puso al lado de algunos de sus otros compañeros bomberos”. Al momento de encontrar a su hija Stella, el padre de la niña, que estaba con su hermano en el lugar, cubrió el cuerpo con su chaqueta, colocó una pequeña bandera estadounidense sobre ella y la sacó del área.

Con el hallazgo de estos dos cuerpos, suman 24 los fallecidos, por el derrumbe ocurrido el 24 de junio pasado, mientras que 121 aún siguen desaparecidos.

El huracán Elsa complica el rescate

Daniella Levine Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, dijo que “La búsqueda y el rescate tienen que detenerse temporalmente mientras se llevan a cabo los preparativos de la demolición”.

Mientras los equipos perforaban las columnas del edificio dañado, señaló que “la parte en pie del edificio representa una amenaza para los rescatistas”.

Con la tormenta tropical Elsa, aún no se considera huracán, avanzando hacia el norte a través del Caribe y dirigiéndose directamente hacia Florida, las autoridades aceleran los pasos para demoler la parte faltante de la estructura del edificio.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que el edificio tenía que se demolido antes de la llegada del ciclón, que esperan su llegada la noche del lunes al martes.

La demolición, “solamente llevará a una mínima interrupción” de los rescates y búsqueda de sobrevivientes, explicó el gobernador republicano. Se podría hacer “en 36 horas” y las búsquedas deberían detenerse “un poco antes” y luego reanudarse “un poco más tarde”.