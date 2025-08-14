Mató a una embarazada, decapitó a su esposo y dejó espantosos grafitis en la casa: "Karma"

Un hombre en situación de calle de 34 años fue detenido y acusado de los asesinatos de Athena Georgopoulos , de 39 años y embarazada de cinco meses, y su pareja Andrew Gunn , de 50, en la ciudad de Melbourne, Australia . A este último lo decapitó.

La Policía irrumpió en la casa en Mount Waverley, la noche del lunes, luego de que un vecino escuchara gritos y llamara a las autoridades. En el interior encontraron a la mujer sin vida y al hombre decapitado.

Afuera, en las paredes y vallas de la propiedad, había grafitis con mensajes agresivos como “Eres gay”, “Ya basta”, “Traición” y “Karma”, pintados con aerosol en colores brillantes. Los investigadores tratan de determinar si están vinculados con el crimen.

El sospechoso, identificado como Ross Judd (34) , fue detenido horas después en la estación de tren de Westall, a unos seis kilómetros de la macabra escena.

Ross Judd, en situación de calle, está acusado de matar a Athena Georgopoulos y su pareja Andrew Gunn en Australia. Dejó escalofriantes grafitis en la casa.

Después de comer en una sucursal de McDonald's, vestía una remera blanca manchada de sangre y estaba acompañado por dos perros grandes. La Policía confirmó que era conocido de la pareja asesinada y que sólo una de las víctimas residía en la propiedad.

Se cree que el indigente utilizó un arma blanca. El móvil aún es incierto. Según testimonios, los vecinos habían notado tensión entre Judd, a quien muchos lugareños conocían por su presencia en la calle, y Gunn por su amado perro pastor alemán que rara vez se separaba de su lado.

El Herald Sun indicó, además, que ambos hombres pueden haber estado involucrados en una discusión sobre la venta y propiedad de otros perros.

7News

La tía de Athena, Patty Dilveridis, dijo que su sobrina estaba feliz por su embarazo: “Tenía 39 años y nunca pensó que podría tener un bebé”. La madre de Athena, a quien ella cuidaba, quedó devastada por la pérdida. Mientras tanto, su madre Petty, a quien Athena cuidaba, quedó "devastada".

Por el momento, la Policía no busca a más personas en relación con el caso y continúa interrogando al detenido.

El medio 7News obtuvo imágenes de un hombre que coincide con la descripción de Ross Judd con dos ovejeros alemanes, saliendo de un Bunnings (ferretería) en Melbourne con lo que parece ser una estaca y un bidón de combustible en sus brazos.