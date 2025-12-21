21 de diciembre de 2025 - 11:23

Matanza en Sudáfrica: un grupo armado asesinó a 10 personas en un bar y siguieron disparando mientras huían

Los atacantes abrieron fuego contra clientes de un bar en Bekkersdal. Además, dejaron a otras 10 personas heridas.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Al menos nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas este domingo en un tiroteo ocurrido en un bar de Bekkersdal, en la provincia sudafricana de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo. El ataque desató un fuerte operativo policial para dar con los responsables.

Según informó la Policía de Sudáfrica en un comunicado, unos 12 sospechosos que se desplazaban en una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes del comercio y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar.

La portavoz policial Brenda Muridili confirmó que los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros médicos y aseguró que se movilizaron todos los recursos necesarios para localizar a los atacantes. “El motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación”, añadió.

La investigación y el antecedente reciente

El operativo está a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos. El comisionado interino de policía de Gauteng, Fred Kekana, precisó que se busca un Toyota Etios plateado y un Toyota Quantum blanco, presuntamente utilizados por los agresores para escapar.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios figuran entre los delitos más frecuentes en Sudáfrica. Entre enero y marzo de este año se registraron 5.727 asesinatos, y entre abril y septiembre el promedio fue de 63 homicidios por día.

El ataque ocurre a días del ataque del 6 de diciembre, cuando once personas murieron en un bar clandestino dentro de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria. En aquel episodio, tres menores de 3, 12 y 16 años fueron asesinados y otras 14 personas resultaron heridas, tras disparos "al azar" efectuados por al menos tres sospechosos contra un grupo de 25 personas.

