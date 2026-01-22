Le diagnosticaron cáncer a los 7 años, la amputación parecía inevitable y un "gemelo digital" salvó su pierna

La medicina acaba de romper un límite que parecía infranqueable para los pacientes pediátricos con cáncer . Lo que antes terminaba inevitablemente en una amputación, hoy se resuelve con "gemelos digitales " y trasplantes cruzados entre adultos y niños,. Este avance cambia para siempre las expectativas de movilidad en casos de tumores óseos complejos.

A un niño de siete años , diagnosticado con un osteosarcoma en el fémur , se le había ofrecido inicialmente la amputación como única salida en otro centro de salud. Sin embargo, un equipo multidisciplinar del Hospital Gregorio Marañón decidió desafiar ese destino mediante una estrategia quirúrgica alternativa y conservadora.

El gran error en el tratamiento de estos tumores en niños pequeños es intentar aplicar las mismas soluciones que en adultos. En una persona mayor , lo habitual es retirar la lesión y colocar una prótesis , pero en un niño esto impediría que la pierna siga creciendo, provocando graves asimetrías y problemas de movilidad a futuro.

Para este caso, se utilizó un abordaje de medicina de alta precisión que comenzó fuera del quirófano. El equipo de ingeniería biomédica creó una bioréplica exacta de la anatomía del paciente, basándose en sus imágenes médicas. Este "gemelo digital" permitió a los cirujanos ensayar cada paso de la operación antes de realizar el primer corte sobre el niño.

Este nivel de planificación previa permitió diseñar guías de corte personalizadas con márgenes milimétricos. Gracias a esto, se pudo retirar el tejido afectado sin comprometer las zonas sanas del hueso , algo crítico cuando se trata de estructuras tan pequeñas en pleno desarrollo.

Gafas holográficas y precisión milimétrica en el quirófano

Uno de los puntos más sorprendentes de la intervención fue el uso de realidad mixta mediante gafas holográficas. Durante la cirugía, los médicos pudieron ver de forma virtual las estructuras vasculares superpuestas sobre la pierna del niño en tiempo real.

Este recurso tecnológico permitió:

Identificar y salvar arterias y venas críticas de la pierna.

de la pierna. Navegar por la anatomía mediante infrarrojos para una precisión absoluta.

anatomía para una precisión absoluta. Reducir significativamente los tiempos quirúrgicos y los riesgos asociados .

. Lograr una resección completa del tumor con márgenes de seguridad garantizados. image

El secreto del trasplante: usar una tibia adulta

La parte más innovadora del procedimiento fue la reconstrucción. En lugar de una prótesis, los médicos optaron por un trasplante biológico: utilizaron la tibia de un donante adulto para reconstruir el fémur del niño. Se buscó en un banco de huesos el injerto que mejor encajara con las características anatómicas del pequeño paciente.

El resultado es un hito médico y humano. Al evitar la prótesis y preservar el cartílago de crecimiento, la pierna del niño podrá seguir desarrollándose de forma natural, minimizando las diferencias de longitud en el futuro.

image

Hoy, el menor se encuentra recuperando su movilidad, no necesitó escayolas ni inmovilizaciones prolongadas y ya puede mover su pierna mientras continúa con su tratamiento oncológico de apoyo. La integración de la ingeniería y la cirugía ha logrado que un diagnóstico de cáncer ya no signifique, necesariamente, perder una parte del cuerpo.