Lanzaron un oso de peluche a la estratosfera y ahora piden ayuda para encontrarlo porque no saben donde cayó

Fue parte de un experimento en un colegio de Inglaterra. El objeto alcanzó una altitud de aproximadamente 43.000 metros sobre el suelo.

Un oso de peluche fue enviado a la estratosfera y la escuela encargada del proyecto reclama para encontrarlo tras su caída. 

Por Redacción Mundo

El muñeco alcanzó una altitud máxima de 43.000 metros sobre el suelo gracias a un globo lleno de helio.

Bradford viajó equipado con un equipo de alta tecnología. Llevaba a bordo una cámara que grabó su viaje a la atmósfera superior y capturó el momento en el que el peluche fue liberado de su posición sobre Henley-on-Thames.

Según el proyecto planeado, al alcanzar su altitud máxima, el globo debía estallar estalla y el paracaídas se desplegaría de inmediato, devolviendo el equipo de rastreo a tierra firme. El progreso del globo se monitorea mediante un rastreador GPS a bordo.

La escuela espera encontrar al oso de peluche

A pesar de que se esperaba que el osito aterrizara a salvo junto con el resto de la carga del globo en el área de Basingstoke, los datos sugieren que su ubicación actual no es la esperda, ya que se cree que aterrizó en algún lugar entre Earley y Fawley, en la zona de Henley-on-Thames.

Ante la perdida de su mascota, el colegio ha solicitado ayuda, a través de sus redes sociales, para encontrar al oso de peluche que llegó a la estratosfera y cayó a la Tierra.

"Lleva casi dos semanas desaparecido desde su gran aventura en globo y en Walhampton lo extrañamos muchísimo". comentaron. Además pidieron al público que compartan cualquier tipo de información sobre su paradero " Agradeceríamos enormemente cualquier vídeo o cualquier detalle", publicó el perfil de la escuela a través de Facebook.

Por su parte, Ellie Robinson, profesora de ciencias en Walhampton, comentó a la BBC que Bradford tuvo un viaje "increíble": "Estoy segura de que está bien. Les hemos asegurado a los niños que es muy valiente y tiene muchos recursos", añadió Robinson.

