La tortuga Jonathan cumple 194 años y sigue haciendo historia: "El animal más longevo del mundo"

Vive en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur. Los expertos calculan que nació en 1832, poco tiempo después de la muerte de Napoleón.

Una tortuga gigante de la Seychelles (en África Oriental) que vive en la isla de Santa Elena hizo historia tras alcanzar los 194 años, logrando ampliar así su récord como el animal terrestre vivo más longevo del planeta. Además, fue reconocida oficialmente como uno de los íconos de los Récord Guinness.

Se trata de Jonathan, quien nació poco después de la muerte de Napoleón y que vive actualmente en el mismo lugar donde el emperador francés murió exiliado en 1821.

Los especialistas concuerdan que nació, como mínimo, en 1832, pero algunos investigadores creen que podría tener todavía más edad. Cuando llegó a Santa Elena en 1882 ya era un ejemplar adulto, por lo que su fecha exacta de nacimiento sigue siendo una incógnita.

Ícono Guinness Records La nueva medalla otorgada por Guinness World Records lo metió a un grupo reducido de figuras consideradas "Íconos", una categoría reservada para aquellos que poseen récords por logros que trascendieron y lograron inspirar a personas de todo el mundo.

Según los registros históricos, Jonathan arribó a la isla hace más de 140 años y desde entonces se convirtió en uno de sus habitantes más importantes. Su extraordinaria longevidad despertó el interés de científicos y admiradores de distintas partes del planeta.

Jonathan, el animal terrestre más viejo del mundo, cumplió 194 años. Jonathan, el animal terrestre más viejo del mundo, cumplió 194 años. El interés romántico de Jonathan A pesar de su avanzada edad, y de haber perdido la vista y el olfato, aunque conserva un oído intacto, tiene predilección por una tortuga hembra llamada Emma, una ‘jovencita’ de unos 50 años, detalla el portal Información. “Lo oigo regularmente en el césped retozando con Emma. Pero tengo que vigilarlos cuando entran en acción porque las tortugas pueden rodar sobre el lomo y no volver a levantarse”, dijo la entonces gobernadora Lisa Phillips.