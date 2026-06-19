Es cantante, no se puso el velo en un video y recibirá 74 latigazos como condena

Un tribunal de Irán condenó a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos y dos años sin cantar por emitir un recital por internet en el que aparecía sin velo , a finales de 2024, lo que desafió las leyes de la República Islámica .

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"Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas", se informó en la página de Instagram de la cantante.

La artista de 29 años había realizado el 11 de diciembre de 2024 una presentación musical desde el histórico caravasar de Deir Gachin, en la ciudad de Qom. Aunque no contó con público presencial, el espectáculo fue transmitido en vivo a través de YouTube y alcanzó una amplia repercusión internacional.

Lo que para muchos fue una actuación artística más, para las autoridades iraníes constituyó una violación de las normas impuestas por la República Islámica.

Ahmadi cantó sin cubrirse el cabello y además se presentó como solista , una práctica que continúa fuertemente restringida para las mujeres desde la instauración del régimen en 1979.

El concierto que desató la condena a latigazos

Vestida con un elegante vestido negro de tirantes que dejaba sus hombros al descubierto, Parastoo Ahmadi interpretó canciones y poemas en persa y mazandaraní, la lengua tradicional de la región de Mazandarán.

Las autoridades la acusaron de "ofender la moral pública" y de difundir contenido considerado "vulgar e inmoral" a través de plataformas digitales. La sentencia también alcanzó a ocho integrantes de su equipo artístico, quienes recibieron sanciones similares.

La cantante iraní Parastoo Ahmadi, condenada a 74 latigazos por cantar sin velo La cantante iraní Parastoo Ahmadi, condenada a 74 latigazos por cantar sin velo Captura de video

El caso volvió a poner bajo la lupa la situación de los derechos de las mujeres en Irán, donde el uso del velo sigue siendo obligatorio para las mujeres desde los nueve años.

Parastoo Ahmadi ya era conocida por su postura crítica frente al gobierno iraní. La artista ganó notoriedad durante las protestas del movimiento "Mujer, Vida, Libertad", surgidas tras la muerte de Mahsa Amini en 2022.

Amini falleció luego de ser detenida por la llamada "policía de la moral" por llevar el velo de manera considerada inapropiada. Su muerte desencadenó una ola de protestas que dejó cientos de muertos y miles de detenidos.

En ese contexto, Ahmadi manifestó públicamente su apoyo a las movilizaciones y se convirtió en una de las voces artísticas más visibles de la oposición cultural al régimen.

Las mujeres en Irán enfrentan un sistema de discriminación legal e institucional desde la Revolución Islámica de 1979. Las mujeres en Irán enfrentan un sistema de discriminación legal e institucional desde la Revolución Islámica de 1979. EFE

Organizaciones como Amnistía Internacional consideran la flagelación una forma de tortura y sostienen que este tipo de castigos viola los tratados internacionales de derechos humanos.

La sentencia contra Ahmadi se conoció en momentos en que Irán intenta mejorar su imagen internacional tras recientes negociaciones diplomáticas, aunque el caso expone, sin dudas, las restricciones que enfrentan las mujeres, artistas y disidentes dentro del país.