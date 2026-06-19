Casi 6.000 habitantes viven concentrados a lo largo de una única calle de casi 9 km en Polonia: las casas forman una fila continua, uno de los patrones más inusuales de Europa

En el sur de Polonia , cerca de Cracovia, existe un pueblo cuya forma urbana parece dibujada con regla. Se llama Suoszowa y se extiende a lo largo de una vía principal de más de 9 kilómetros , con viviendas alineadas a ambos lados y campos angostos que nacen detrás de cada propiedad.

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Las imágenes aéreas del lugar se hicieron virales porque muestran un patrón poco habitual: una franja central de casas y, a cada costado, cientos de parcelas largas y paralelas. Desde arriba, el paisaje parece un enorme tejido de colores verdes, marrones y amarillos.

La cifra de casi 6.000 habitantes necesita una precisión. El dato de 5.705 personas informado para fines de 2022 corresponde a la gmina de Suoszowa , es decir, al municipio que también incluye otras localidades, y no significa que todas esas personas vivan literalmente sobre una sola calle.

Lo comprobable es que el asentamiento principal de Suoszowa presenta una estructura fuertemente lineal y que buena parte de sus viviendas se concentra a lo largo de ese eje. Por eso, las publicaciones virales suelen redondear la población municipal y trasladarla al pueblo completo.

Este tipo de asentamiento recibe en Europa Central el nombre de ulicówka . Su lógica es sencilla: las casas se ubican frente al camino principal y cada familia accede directamente a una franja de tierra cultivable situada detrás de su vivienda.

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La distribución evitaba que los agricultores tuvieran que desplazarse grandes distancias para llegar a sus campos. También permitía repartir la tierra en franjas relativamente equivalentes, manteniendo a cada propiedad conectada con la vía central.

El origen medieval del paisaje

La forma de Suoszowa no nació como una rareza turística. Es el resultado de un modelo de organización rural con raíces medievales, utilizado en distintas zonas de Europa Central y Oriental para ordenar pueblos agrícolas.

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Con el paso de los siglos, muchas localidades abandonaron o modificaron esta disposición. Suoszowa, en cambio, conservó gran parte del patrón, y por eso hoy se destaca como uno de los ejemplos visualmente más impactantes.

Qué hay detrás de las casas

Las parcelas que aparecen detrás de las viviendas no son jardines ornamentales. Son franjas agrícolas que pueden extenderse cientos de metros y que cambian de color según el cultivo, la época del año y el estado del terreno.

La combinación entre residencia y producción hace que el campo comience prácticamente en el patio trasero. Esa continuidad explica el efecto visual que convirtió al pueblo en una sensación de redes sociales.