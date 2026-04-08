La tierra vuelve a temblar: después de un primer terremoto de magnitud 7,4, se registró un segundo de 6,0

El temblor de este sábado se localizó a 99 kilómetros de profundidad y no generó alerta de tsunami, tras el sismo de 7,4 que el jueves causó una muerte en Manado.

Indonesia volvió a temblar este sábado 4 de abril con un sismo de magnitud 6 registrado frente a la costa de la isla de Talaud. Este evento ocurre apenas dos días después de un terremoto mucho más potente, de 7,4, que sacudió el mar de las Molucas y causó una víctima fatal.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detectó el movimiento de este sábado a una profundidad de 99 kilómetros, localizando el epicentro cerca de la provincia de Sarangani, en Filipinas. A pesar de la potencia del registro, las autoridades de gestión de desastres informaron que el temblor apenas se sintió en la superficie y no se reportaron heridos.

image Sin riesgo de tsunami en la región norte La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) confirmó rápidamente que no existe riesgo de tsunami para las zonas costeras afectadas. Este dato llevó tranquilidad a la región de Talaud, donde los equipos de emergencia locales no detectaron daños estructurales tras las primeras inspecciones realizadas en la zona del epicentro.

La preocupación de los especialistas radica en la seguidilla de eventos de gran escala. El pasado jueves 2 de abril, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el mar de las Molucas a las 6:48 de la mañana. Ese sismo fue mucho más peligroso porque ocurrió a una profundidad de solo 35 kilómetros frente a la isla de Ternate.

Aquel primer sismo provocó la muerte de una persona en la ciudad de Manado, ubicada a unos 300 kilómetros del epicentro, tras el colapso de un edificio. Los rescatistas locales confirmaron que la estructura no soportó la intensidad del movimiento inicial, que en un principio fue reportado con una magnitud de 7,8 por los sistemas de monitoreo internacional.

image Anillo de Fuego del Pacífico: una zona peligrosa Los terremotos son sucesos casi diarios en esta parte del mundo. Filipinas e Indonesia se encuentran sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del océano. image La recurrencia de estos fenómenos en el Anillo de Fuego mantiene a las autoridades en constante vigilancia ante posibles réplicas. Aunque el evento de este sábado no tuvo consecuencias graves en Talaud, la liberación de energía acumulada en las placas tectónicas sigue siendo un factor crítico para la seguridad de las poblaciones costeras.