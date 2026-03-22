La OTAN y aliados analizan acciones para desbloquear el Estrecho de Ormuz

El paso permanece bloqueado por Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, afectando el comercio energético global.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que un grupo de 22 países trabaja en la evaluación de medidas conjuntas para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.

Rutte explicó que la iniciativa, en marcha desde el jueves, busca asegurar que el paso marítimo quede libre “tan pronto como sea posible”. Además de los miembros de la OTAN, participan países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Sin embargo, el funcionario aclaró que aún no hay definiciones concretas sobre cuándo ni cómo se implementarán las acciones, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto en la región.

Embed BREAKING: NATO SecGen Mark Rutte stuns the fake news by REFUSING to attack President Trump after 47 said NATO is nothing without USA



"The good news is 22 countries, most NATO, are coming to answer the president's call in the Strait of Hormuz!" pic.twitter.com/5iXSzXj51s — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 22, 2026 Un punto clave para el comercio energético mundial El Estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas natural licuado, ya que conecta a los países del golfo Pérsico con los mercados internacionales.

El bloqueo fue dispuesto por Irán tras los ataques iniciados el 22 de febrero por Estados Unidos e Israel. La medida generó preocupación global por el impacto en el suministro energético.