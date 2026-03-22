La OTAN y aliados analizan acciones para desbloquear el Estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que un grupo de 22 países trabaja en la evaluación de medidas conjuntas para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.
El paso permanece bloqueado por Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel, afectando el comercio energético global.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que un grupo de 22 países trabaja en la evaluación de medidas conjuntas para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.
Rutte explicó que la iniciativa, en marcha desde el jueves, busca asegurar que el paso marítimo quede libre “tan pronto como sea posible”. Además de los miembros de la OTAN, participan países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.
Sin embargo, el funcionario aclaró que aún no hay definiciones concretas sobre cuándo ni cómo se implementarán las acciones, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto en la región.
El Estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas natural licuado, ya que conecta a los países del golfo Pérsico con los mercados internacionales.
El bloqueo fue dispuesto por Irán tras los ataques iniciados el 22 de febrero por Estados Unidos e Israel. La medida generó preocupación global por el impacto en el suministro energético.
Frente a este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump instó en reiteradas ocasiones a sus aliados a enviar buques a la zona para garantizar la libre circulación, pero esas solicitudes no tuvieron respaldo inmediato.
La falta de apoyo derivó en cuestionamientos de Trump hacia la OTAN, al considerar que su capacidad de acción se vio debilitada por la falta de respuesta conjunta.