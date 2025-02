La "novia fugitiva de Bagua" negó los rumores de extorsión: "Vi una foto de él besándose con otra"

Sin embargo, nada de esto terminó siendo cierto. La producción del programa televisivo local, bajo la conducción de Andrea Llosa, logró contactarse con Elena para saber su versión de los hechos. La mujer rechazó tajantemente haber sido amenazada para no casarse y aseguró que decidió decirle que "no" a su novio porque descubrió que le había sido infiel con otra mujer .

“ Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua . Mi amiga me había dicho que mi novio me sacaba la vuelta. Le dije que les tome una foto y los vieron besándose románticamente. Yo vi la foto de él besándose con otra”, detalló Elena. De esta manera, la popular "novia fugitiva" contó que se enteró de la deslealtad de su pareja un día antes de la boda, por lo que solo tuvo un día para pensar en qué iba a hacer, ya que toda la ceremonia ya estaba arreglada.

Finalmente, Elena decidió acudir al altar y rechazarlo frente a todos para darle una lección de vida. “Yo me iba a casar el día 14 de febrero y la foto me llegó el día 13 de febrero. Fueron dos fotos y mi amiga me pidió que no la comprometa con nada. Hasta ese momento yo no había dicho nada, todos los planes de matrimonio seguían. Lo hice para darle una lección, para que sepa que no se juega”, explicó.