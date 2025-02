Qué dijo Mariela Fernández sobre su video viral tras abandonar el estudio de Crónica a los gritos

" Me fui así, como estresada, y dije que así no se podía laburar . Pasa en las mejores familias . Somos un grupo que nos queremos muchísimo pero, a pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar. A veces hay algún grito en la cucaracha… Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el callback, con las vinchas, que ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos", explicó la periodista en vivo.

Según detalló, la situación que desató su reacción no fue algo puntual, sino la acumulación de problemas en la comunicación interna del equipo. "La realidad es que hubo un grito acá de producción, que me exasperó. Grito que viene de hacía rato, grito que me suele generar risas y ayer, no sé por qué, me entró la bala", admitió.