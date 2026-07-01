La inteligencia artificial logra leer un papiro de Herculano carbonizado hace 2.000 años

Investigadores utilizan rayos X y algoritmos para rescatar un tratado sobre ética y arte que permaneció ilegible desde la erupción del volcán en el año 79 d.C.

Un equipo internacional de investigadores ha logrado un hito histórico al descifrar el papiro "PHerc. 1667", un rollo carbonizado por la erupción del Vesubio. Mediante el uso de inteligencia artificial y escaneos 3D de alta resolución, han podido leer un texto continuo de casi 1,5 metros sin necesidad de desenrollar físicamente el documento.

El fragmento, que apenas mide ocho centímetros de largo por dos de ancho, parece un simple bulto negro deforme a la vista humana. Se consideraba completamente ilegible desde su hallazgo en 1752 en una villa de Herculano. Durante décadas, diversos intentos de desenrollar físicamente estos documentos terminaron en desastres, fragmentando el papiro y perdiendo información valiosa para siempre.

image Herculano es una antigua ciudad romana al lado de Pompeya. ¿Qué es el Vesuvius Challenge? Este avance tecnológico es el resultado del Vesuvius Challenge, una competencia lanzada en 2023 para resolver el enigma de los documentos dañados. La técnica se basa en el trabajo de investigadores que demostraron que los algoritmos pueden entrenarse para identificar la tinta dentro de las capas fusionadas usando rayos X. Al no manipular el objeto, se preserva el original mientras se extrae una copia digital legible de sus 20 columnas de escritura.

Embed - PHerc1667 Video Unwrapping Reveal ¿Qué revela el papiro sobre ética, filosofía y los dioses? El contenido recuperado del papiro "PHerc. 1667" consiste en un tratado estoico que vincula la ética con el arte y el comportamiento humano. El texto ofrece advertencias contra el comportamiento desenfrenado e impulsivo, argumentando que tales acciones alejan a las personas de sus objetivos reales. El manuscrito también explora la sabiduría como herramienta para distinguir la virtud del vicio, incluyendo reflexiones sobre la propia naturaleza humana.

La mención de Aristocreón dentro del texto apunta a que el autor podría ser el filósofo griego Crisipo, uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad cuya obra se consideraba perdida casi en su totalidad. Al datar del siglo III o finales del II a. C., este rollo se posiciona como uno de los ejemplares más antiguos de la colección de Herculano, devolviendo al presente una voz filosófica que llevaba dos milenios callada.