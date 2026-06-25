Una histórica operación vinculada a Coca Cola cerrará definitivamente sus puertas el próximo 10 de julio de 2026 . La medida pondrá fin a una presencia industrial y logística iniciada en 1912, que atravesó más de un siglo de cambios en la producción y distribución de bebidas.

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El establecimiento es operado por Reyes Coca-Cola Bottling, una embotelladora y distribuidora regional del sistema Coca-Cola. La empresa confirmó que trasladará las actividades a otras instalaciones y que el cierre afectará a 85 empleados.

La unidad está ubicada en Ventura, California, Estados Unidos. La primera planta embotelladora de Coca-Cola de la ciudad abrió en 1912 cerca de Front Street, aunque la operación cambió de dirección a lo largo de las décadas y el establecimiento actual funcionaba recientemente como centro de distribución.

El último día de operaciones está previsto para el viernes 10 de julio de 2026. La fecha fue comunicada mediante una notificación WARN presentada el 8 de mayo ante las autoridades de California.

Este tipo de aviso se utiliza para informar con anticipación cierres permanentes o reducciones importantes de personal. En la presentación se identificó a Reyes Coca-Cola Bottling como la empresa responsable de la unidad y se detalló el impacto laboral de la decisión.

Qué pasará con los 85 trabajadores afectados

La empresa informó que 78 de los 85 empleados serán reasignados a otras instalaciones de Reyes Coca-Cola Bottling. Los trabajadores restantes podrán postularse a puestos vacantes dentro de la compañía o en empresas vinculadas al mismo grupo.

La histórica fábrica de Coca Cola, fundada en 1912, cerrará sus puertas el 10 de julio (2)

Entre los puestos alcanzados aparecen tareas de conducción, mantenimiento de flota, reposición de mercadería y desarrollo de clientes, de acuerdo con la información difundida sobre la notificación laboral.

Aunque la mayor parte del personal tendría una alternativa dentro de la empresa, el traslado puede modificar distancias, horarios y rutinas familiares. Para la ciudad, además, el cierre representa la pérdida de una operación asociada durante generaciones con la actividad económica local.

Por qué cerrará la planta después de 114 años

Reyes Coca-Cola Bottling no atribuyó el cierre a una única causa financiera o comercial. Un portavoz explicó que la compañía revisa periódicamente sus ubicaciones, productos y servicios para sostener el crecimiento y la innovación del negocio.

Como resultado de esa evaluación, la empresa decidió cerrar el centro de distribución de Ventura y transferir sus operaciones a otras instalaciones del sur de California.

La compañía considera que la reorganización permitirá mejorar su posición a largo plazo y la atención a clientes y consumidores. Por eso, el cierre debe entenderse como una consolidación operativa, no como la salida de Coca-Cola del mercado regional.

Una historia que comenzó en 1912

La relación de Coca-Cola con la ciudad comenzó cuando abrió su primera embotelladora local en 1912. Aquella instalación se encontraba cerca de Front Street y marcó el comienzo de una presencia que se mantuvo durante 114 años.

Con el crecimiento del negocio, la operación cambió de ubicación. En 1937 se inauguró una planta más moderna cerca de la intersección de Seward Avenue y Thompson Boulevard.

Una publicación del Ventura County Star de 1953 reflejaba el peso que tenía la industria de bebidas en la economía local: las operaciones de Coca-Cola y Nehi Bottling alcanzaban conjuntamente una producción cercana a 3.500 cajas en 23 horas.

Con el tiempo, las funciones de la unidad fueron cambiando. Según medios locales que actualizaron la información sobre el cierre, su utilización más reciente era principalmente como centro de distribución, aunque su historia se originó en la producción y el embotellado.

No es la primera instalación que cierra la compañía

La decisión se suma a otros movimientos de consolidación realizados por Reyes Coca-Cola Bottling en California. En años recientes también cerraron instalaciones en American Canyon y Salinas.

El cierre de American Canyon afectó a más de un centenar de trabajadores, mientras que la operación de Salinas terminó después de más de 70 años y sus actividades fueron integradas a otra planta cercana.