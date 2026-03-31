31 de marzo de 2026 - 21:15

La bala que mató a Charlie Kirk no coincide con el rifle de Robinson y la defensa pidió aplazar la audiencia

Según revelaron las autoridades, no habría un vínculo concluyente para determinar la culpabilidad del único acusado, quien arriesga la pena de muerte.

Caso Charlie Kirk: el arma encontrada no coincide con la bala que terminó con la vida del activista

Caso Charlie Kirk: el arma encontrada no coincide con la bala que terminó con la vida del activista

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Por Redacción Mundo

En septiembre de 2025, el activista Charlie Kirk fue asesinado de un disparo durante un evento masivo en una universidad de Estados Unidos. El principal sospechoso por el homicidio es Tyler Robinson, luego de que las autoridades hallaran su ADN en el arma que se habría utilizado para cometer el crimen.

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Sin embargo, este martes la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) reveló que no hay un vínculo concluyente entre la bala que terminó con la vida de Kirk y el rifle donde se hallaron las muestras de ADN del sospechoso.

El análisis fue presentado por los abogados de Robinson ante los tribunales y pidieron aplazar la audiencia preliminar para mayo al conocerse este detalle. La defensa argumentó que se necesita más tiempo para revisar detalladamente los análisis de balística, así como los restos de material hallado producto del disparo.

Rifle- Charlie Kirk- Tyler Robinson
TelecincoEl rifle que se habría utilizado para asesinar a Kirk, no coincide con la bala que acabó con su vida.

TelecincoEl rifle que se habría utilizado para asesinar a Kirk, no coincide con la bala que acabó con su vida.

El caso de Charlie Kirk

El 10 de septiembre de 2025, el activista político conservador, Charlie Kirk se encontraba brindando una charla en la Universidad de Utah Valley frente a miles de personas, cuando recibió un disparo mortal desde el tejado de un edificio cercano. El hombre fue disparado en el cuello y las cámaras ubicadas en el lugar capturaron el crimen desde diferentes ángulos.

Luego de más de 30 horas de búsqueda, Tylor Robinson, de 22 años. fue detenido y acusado de ser el coautor del asesinato. Según trascendió, las cámaras detectaron al sospechoso armado en el tejado y tras disparar huyó hacia una zona boscosa al norte del campus.

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La Policía encontró el arma y casquillos de bala que contenían el ADN del sospechoso. Debido a estas pruebas recabadas, la fiscalía acusó al joven por homicidio agravado y podría recibir la pena de muerte.

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