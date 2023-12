Israel conocía el plan de ataque de Hamás hace más de un año, según un informe de The New York Times

El reconocido periódico estadounidense, The New York Times, publicó ayer que las autoridades de Israel conocían el plan de ataque de Hamás desde hace más de un año. Sin embargo, subestimando a la organización terrorista islamista, decidieron descartar las advertencias porque consideraron que la operación era demasiado difícil de ser llevada a cabo.

Dicho medio no solo citó “documentos, correos electrónicos y entrevistas”, sino también aseguró que el plan describía con gran precisión un asalto sorpresa idéntico al que Hamas concretó el pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos en Israel y cientos de personas secuestradas.

El informe de The New York Times revela que Israel conocía el plan de ataque de Hamas hace más de un año. Foto Captura: The New York Times

En concreto, el plan, de 40 páginas y con el nombre en clave ‘Muro de Jericó’, contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza. También apuntaba la entrada masiva de militantes a pie, en motocicleta y usando parapentes, tal como sucedió a comienzos de octubre.

Aunque en los registros no había fecha establecida para la operación, se detallaba cómo realizar un “asalto metódico” para “arrasar con la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave”. Aun así, los responsables militares de la región no creyeron que un ataque de tal magnitud fuera posible y dudaron respecto de que el plan hubiera sido aceptado por el grupo palestino.

“ISRAEL PODRÍA HABER MITIGADO LOS ATAQUES”

Según el informe escrito por los periodistas Ronen Bergmany y Adam Goldman, las autoridades israelíes se apoyaron en una “fatalmente inexacta creencia de que Hamás carecía de capacidad para atacar” y que, por eso, no concretaría su plan.

Cúpula de Hierro, el sistema de defensa de Israel que interceptó los misiles lanzados por Hezbolá y Hamás.

Además, apenas tres meses antes de los ataques, en julio, la agencia de inteligencia de Israel detectó “que Hamás había llevado a cabo un intenso ejercicio de entrenamiento de un día de duración que parecía similar a lo descrito en el plan”.

Sin embargo, “un coronel de la división de Gaza hizo caso omiso”. De acuerdo al reporte de los periodistas, si los militares “hubieran tomado en serio las advertencias y hubieran redirigido refuerzos significativos al sur, Israel podría haber mitigado los ataques o incluso haberlo evitado”.

Para finalizar, The New York Times señaló que los documentos llegaron a líderes militares y de inteligencia israelíes, pero no está claro si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, u otros líderes políticos tuvieron acceso a la información.

SEGUÍ LEYENDO: