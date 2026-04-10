Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que no iniciarán el diálogo en Pakistán hasta que EE.UU. cumpla lo pactado.

Irán condiciona las negociaciones de paz: exige el alto el fuego en el Líbano y la liberación de fondos congelados.

A pocas horas de la cumbre de pas prevista para el sábado en Pakistán, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó un ultimátum a través de sus redes sociales, asegurando que Estados Unidos todavía tiene deudas pendientes antes de sentarse a la mesa.

Según Qalibaf, Washington no cumplió con dos pilares fundamentales del preacuerdo: la implementación de un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados en el exterior. "Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones", dijo el funcionario persa en su cuenta de X.

iran Irán dice que Estados Unidos no ha cumplido aún con dos de las condiciones para negociar. Ataque masivos en el Líbano La postura de Teherán se endureció tras una jornada de bombardeos israelíes que ya han dejado más de 300 muertos. Esto llevó al gobierno iraní a poner en duda su participación en la cumbre.

Irán sostiene que el cese de las hostilidades contra Hizbulá es parte indivisible del pacto con Estados Unidos, una condición que Washington y Tel Aviv han evitado en los últimos días.

El viaje de JD Vance y la presión de Trump A pesar del tenso clima, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, partió hoy hacia la capital pakistaní. Antes de despegar, mostró optimismo: "Confío en que serán positivas", pero añadió: "ya veremos, por supuesto".