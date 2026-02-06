Intentaron asesinar a un alto general ruso en Moscú y permanece hospitalizado

El teniente general Vladimir Alekseyev, alto mando del Ministerio de Defensa ruso, fue baleado por un atacante que logró escapar en un edificio residencial del noroeste de Moscú y permanece internado, mientras el hecho es investigado por el Comité de Investigación de Rusia.

El teniente general del Ministerio de Defensa ruso, Vladimir Alekseyev, fue hospitalizado este viernes tras resultar herido en un intento de asesinato ocurrido en el noroeste de Moscú, según informaron medios locales que citaron al Comité de Investigación de Rusia.

De acuerdo con la información oficial, Alekseyev fue baleado dentro de un edificio residencial por un agresor que efectuó varios disparos y luego se dio a la fuga. El ataque generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad en la zona, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

A través de un comunicado, el Comité de Investigación ruso confirmó que “un desconocido disparó varias veces” contra el general, quien es considerado una figura de alto perfil dentro del Estado Mayor ruso. Las autoridades indicaron además que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece internada bajo observación médica.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el estado de salud del teniente general ni sobre la identidad del atacante. La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis sobre los motivos del ataque.