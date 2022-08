Insólito: la madre de Elon Musk reveló que duerme en el garaje cuando lo visita

Aunque Elon Musk podría comprar la casa que desee, su madre, la modelo de 74 años Maye, ha revelado que al empresario no le interesa tener grandes posesiones y que no tiene alojamientos de lujo en Boca Chica, sede de la compañía en Texas. Por lo que debe dormir en el garaje cuando lo visita.

El mismo Elon ha asegurado recientemente que no tiene una residencia principal, asegurando que vive en una pequeña casa en Boca Chica, la base de lanzamiento Starbase, valorada en 45.000 dólares. “Mis amigos vienen y se quedan y no pueden creer que me quede en esta casa”, afirmó el millonario empresario. Según la revista Forbes, actualmente es la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en más de USD 200.000 millones.

Según Maye, la riqueza de su familia no ha cambiado nada para ellos “Mis hijos siguen siendo amables y cariñosos” comentó.

Además la estrella de 74 años, admitió que fue muy bueno que su hijo no escuchara en algunas ocasiones sus consejos, dado que le había recomendado que no hiciera autos eléctricos ni cohetes, “algo que evidentemente no escuchó”.

Maye y Elon Musk, el hombre más adinerado del mundo/ WireImage

Por otra parte, la modelo no comparte la pasión de Elon por los viajes espaciales, está abierta a la idea si sus hijos la animan a ello.

El hombre más rico del mundo

Elon Musk dio a conocer sus habilidades por primera vez en Silicon Valley a mediados de la década de 1990, cuando fundó Zip2, junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry. Se dedicaban al desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web. La empresa fue vendida a Compaq Computer en 1999 por 300 millones de dólares y el banco en línea X.com (que luego se convirtió en PayPal).

En la década de 2000, su popularidad aumentó cuando fundó SpaceX y se convirtió en el director ejecutivo del fabricante de autos eléctricos Tesla. A mediados de la década de 2010, después de años de lucha e incertidumbre, el éxito de Musk lo convirtió en un ícono empresarial, con un renovado interés en los autos eléctricos futuristas y los cohetes al espacio exterior.

El magnate de 51 años ve la exploración espacial como un paso importante en la expansión e incluso en la preservación de la conciencia humana y ha declarado que la vida en múltiples planetas nos puede servir como una defensa en contra de amenazas a la supervivencia de la especie humana.