Insólito ataque de una nutria a una surfista: le mordió su pie y robó su tabla

Isabella Orduña, una surfista , sufrió el inusual ataque de una nutria miemtras se encontraba en Steamer Lane, un conocido punto de surf en California , EEUU. La joven sintió un pinchazo en su pie , producido por el mamífero marino, el cual luego, se apoderó de su tabla.

Tragedia en Australia: un tiburón gigante mató a un surfista y cerraron playas

En imágenes: desde la carrera de los Papá Noel hasta un Grinch surfista, así celebra el mundo la Navidad

Isabella quedó varada durante 20 minutos, ya que la nutria se había subuido a su tabla y ella ni supo cómo sacarla.

Según relató la surfista a la cadena ABC, el animal la mordió y se apropió de su plancha. Al llegar el equipo de rescate encontraron a la nutria descansando, mientras la joven se encontraba nadando a su alrededor.

Este incidente recuerda el caso de hace dos años, este inusual fenómeno de agresividad por parte de la especie se ha hecho presente en las playas de la zona .

El mamífero marino se había acercado a surfistas y practicantes de kayak. En un video divulgado en las redes sociales,se podía ver a la nutria apoderándose de una tabla de surf, dejando al dueño en el agua. La policía de Santa Cruz contabilizó al menos cuatro incidentes.

Joon Lee, otro un surfista que dice haber sido atacado por el animal, comentó al diario Los Angeles Times que entró “en pánico” cuando la nutria mordió la tobillera con que aseguraba su tabla. “Me asusté”, comentó.

Debido al "creciente riesgo para la seguridad pública”, las autoridades enviaron un equipo del Departamento de Pesca y del Acuario de la Bahía de Monterey para capturar al animal.

Aunque se desconoce qué causa este “comportamiento inusual” en esta especie, la dependencia oficial explicó que “puede estar asociado con subidas hormonales o al hecho de ser alimentadas por humanos”.

Es importante destacar que las nutrias marinas del sur están protegidas bajo la legislación de California y se encuentran en la lista federal de especies amenazadas.