Innovación en Dinamarca: científicos reciclan guantes para capturar CO2 del aire

Investigadores de la Universidad de Aarhus desarrollaron un proceso químico que permite reutilizar el caucho de nitrilo para absorber gases de efecto invernadero.

El problema de los residuos plásticos sanitarios tiene una nueva esperanza en el norte de Europa gracias una innovación sorprendente. Científicos daneses han logrado transformar guantes desechables usados en un material sólido capaz de capturar dióxido de carbono directamente del aire o de emisiones industriales, convirtiendo un desecho masivo en una herramienta climática.

Los guantes desechables son esenciales en hospitales e industrias, pero su tratamiento posterior es un reto ambiental constante. La mayoría de estos productos, fabricados con caucho nitrílico, se utilizan una sola vez y terminan incinerados, lo que genera un flujo ininterrumpido de desperdicios que agravan la crisis climática.

Ante este escenario, un equipo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, propuso un destino diferente. En lugar de quemar el material, desarrollaron un método para convertirlo en un componente activo dentro de las tecnologías de captura de carbono, logrando que el residuo deje de ser un problema y pase a ser parte de la solución.

image El proceso químico detrás de la esponja de nitrilo El procedimiento inicia triturando los guantes en fragmentos pequeños para luego someterlos a una reacción química con un catalizador basado en rutenio y gas hidrógeno. El resultado es un material con capacidad de adsorción, que funciona atrapando el CO2 de corrientes gaseosas similares a las que emiten las plantas energéticas o las instalaciones industriales.

El investigador posdoctoral Simon Kildahl, integrante del grupo de estudio, explicó que este nuevo material actúa de forma similar a una esponja química. Una de las mayores ventajas es que no es de un solo uso: al calentarlo, el CO2 capturado se libera para ser almacenado o utilizado en otros procesos industriales, como la creación de combustibles químicos bajo el sistema Power-to-X.

image Una alternativa para reducir la huella ambiental Este avance se alinea con las metas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que advierte sobre la necesidad de retirar miles de millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año. Al usar guantes como materia prima, se evita depender de derivados del petróleo para fabricar nuevos capturadores, reduciendo la huella ambiental total del sistema. Sin embargo, el proyecto se encuentra todavía en una fase temprana de laboratorio, clasificada en los niveles tres y cuatro de madurez tecnológica. Actualmente, los científicos trabajan con cantidades pequeñas y enfrentan el desafío de escalar la producción a toneladas, además de buscar alternativas más económicas al costoso catalizador de rutenio empleado hoy.