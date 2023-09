Impactantes imágenes: una cajera le disparó a un cliente tras discutir por unas papas fritas

Un escalofriante incidente ocurrido en 2021 en una sucursal de la cadena de comida rápida “Jack in the Box” volvió a ocupar titulares después de que el abogado de la familia afectada, Randall Kallinen, publicara un video del evento en busca de justicia y una compensación adecuada.

Alonniea Fantasia Ford, una exempleada de Jack in the Box, fue acusada de agresión agravada con un arma mortal por disparar a un cliente en el autoservicio del restaurante, después de una intensa discusión por unas papas fritas faltantes en el pedido.

El violento incidente tuvo lugar cuando Anthony Ramos y Jeraldin Ospina, quien en ese momento estaba embarazada, junto a su hija, se encontraban en el autoservicio de la sucursal de Jack in the Box. Al percatarse de que faltaban las papas fritas en su pedido, iniciaron una disputa con una de las empleadas del restaurante que no quería darle las papas. La discusión se tornó cada vez más acalorada.

El video, que fue publicado recientemente por el abogado Kallinen, muestra cómo la situación escaló cuando Alonniea Ford comenzó a arrojar hielos y paquetes de ketchup a través de la ventana. Mientras Ramos trata de lidiar con los objetos arrojados, Ford y su compañera cierran la ventana brevemente.

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que Ford vuelve a la ventana. En un giro escalofriante de los acontecimientos, saca un arma de fuego de su bolsillo y apunta hacia el automóvil. A pesar de los intentos de Ramos de acelerar y escapar, Ford mantiene su arma dirigida hacia el vehículo y dispara varias veces.

Tras el tiroteo, Alonniea Ford fue arrestada, acusada de agresión y condenada a un año de prisión, una condena que cumplió hasta junio de este año. Además, se reveló que Ford había sido detenida previamente por amenazas terroristas, a pesar de lo cual tenía permiso para portar un arma.

El abogado Randall Kallinen ha hecho público el video del incidente para llamar la atención sobre la necesidad de que la empresa Jack in the Box revise sus políticas de contratación de empleados. La familia afectada se encuentra profundamente afectada por el traumático evento y busca una compensación económica por los daños sufridos.

