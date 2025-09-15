15 de septiembre de 2025 - 22:35

Iba al médico, se confundió de calle y terminó atascado en la boca del Metro

Ocurrió en Barcelona. No hubo heridos y el vehículo no sufrió daños considerables.

Un conductor que acudía a una cita médica encajó su auto en una boca del Metro.

Por Redacción

Este lunes, un hombre fue noticia internacional tras sufrir un hecho insólito. Su plan era acudir a una cita médica, pero terminó atascado con su auto en una boca del Metro Guinardó, Barcelona, España.

La imagen que recorrió las redes sociales y medios de comunicación es la de un vehículo encallado en unas escaleras. Cabe destacar que el incidente no provocó daños a ningún peatón ni al conductor.

Lo que sí ocasionó el caso fue la movilización de los Bomberos de Barcelona, que retiraron el vehículo sin daños personales ni materiales. Además un equipo del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazó preventivamente al lugar y atendió al conductor, según detallaron al medio local 20minutos.

Siguiendo lo relatado por las fuentes municipales, el conductor habría confundido el acceso del Metro de la calle San Quintín con un parking cercano. Tras el operativo pertinente, el conductor logró irse del lugar con su vehículo.

La escena ocurrió a plena luz del día, en hora punta de movilidad de la zona. Esto alarmó a los transeúntes, pero afortunadamente no hubo heridos.

