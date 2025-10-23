Horror: un chico de 13 mató a su compañero y confesó haber comido parte del cuerpo "por curiosidad"

Lo asesinó con un palo y desmembró su cuerpo con una sierra eléctrica. Tras ello, repartió los restos por diferentes lugares. Quedó detenido bajo evaluación psicológica.

Un brutal y escalofriante crimen cometido por un adolescente de 13 años recorre el mundo. El menor, inofensivo para varios, mató a su compañero de escuela, lo desmembró con una sierra eléctrica y confesó haber comido parte del cuerpo “por curiosidad”. El hecho ocurrió en la ciudad de Ismailia, en Egipto, y generó preocupación social.

El agresor, que fue identificado como Youssef, invitó a su compañero Mohamed hasta su casa para "jugar", aprovechando que sus padres no estaban en ella. Allí, lo golpeó en la cabeza con un palo de madera hasta matarlo, y luego utilizó la sierra eléctrica de su padre -de profesión carpintero- para cortar el cuerpo en pedazos que guardó dentro de su mochila.

Escalofriantes declaraciones: “Repliqué las películas” Más tarde, según declaró, colocó los restos de Mohamed en distintos puntos de la ciudad egipcia: cerca de un centro comercial, debajo de un puente, junto a una piscina y en un campo abierto. Durante el interrogatorio policial, el adolescente declaró un dato que continúa siendo investigado: aseguró que quiso "replicar las escenas violentas" que veía en películas y videojuegos.

Por otro lado, asumió ante los investigadores que el cuerpo de Mohamed “era como pollo empanado”, confirmando que había probado parte de los restos. Incluso, la autopsia practicada a los restos confirmó su declaración.

Tras su detención, el joven llevó a los agentes hasta los lugares donde había arrojado los fragmentos del cuerpo. Finalmente, fue trasladado al Ministerio Público y luego a un centro para menores, donde permanecerá bajo evaluación psicológica.

Esto último será determinante debido a sus escalofriantes palabras. Las autoridades, por su parte, investigan el contenido violento que pudo haber influido en el crimen. Fue uno de los puntos que más mencionó en su declaración, junto a los lugares donde había dejado los restos y a qué sabían.