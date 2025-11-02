Horror en Londres: diez personas fueron apuñaladas en un tren y descartan que sea un ataque terrorista

Un ataque a cuchillo dentro de un tren con destino a Londres dejó una escena de terror y pánico entre los pasajeros. Diez personas fueron apuñaladas, dos de ellas permanecen en estado crítico , y la policía británica detuvo a dos sospechosos. Las autoridades descartaron que se trate de un ataque terrorista.

Insólita y polémica multa: la sancionaron con 170 euros por tirar café en un desagüe

El hecho ocurrió el sábado por la noche en un tren operado por LNER que viajaba desde Doncaster, al norte de Inglaterra, hacia la estación King’s Cross de Londres.

El ataque se produjo cuando la formación se acercaba a la ciudad de Huntingdon, a unos 120 km de la capital, y obligó a realizar una parada de emergencia alrededor de las 7:39.

Loveless confirmó que los dos detenidos permanecen bajo custodia y “nacieron en el Reino Unido” . Se trata de un hombre británico negro de 32 años y otro hombre de 35 años de ascendencia caribeña.

El motivo del ataque no ha sido revelado, pero el secretario de Defensa, John Healey, dijo a Sky News que “la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado” .

Inicialmente, la fuerza policial había activado el protocolo “Plato”, la palabra clave utilizada por los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un “ataque terrorista en marcha”. Sin embargo, esa declaración fue posteriormente rescindida.

Los pasajeros describieron escenas de pánico. Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar: “Corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo”. Al principio imaginaron que era una broma de Halloween, hasta que vio sangre en su mano tras apoyarse en una silla.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus “pensamientos están con todos los afectados” después del “horrible incidente”. La operadora LNER advirtió que habrá una “gran interrupción” en la ruta hasta el lunes.