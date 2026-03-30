30 de marzo de 2026 - 22:01

Horror en Italia: profanaron la tumba de una modelo y robaron su cabeza

El caso ocurrió en un cementerio de Strozza y reabre el dolor por el femicidio de la modelo ocurrido meses atrás.

Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza.

Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza.

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Por Redacción Mundo

Un estremecedor episodio sacude al norte de Italia. En el pequeño municipio de Strozza fue profanada la tumba de la modelo Pamela Genini, asesinada meses atrás.

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Los responsables sustrajeron parte del cadáver, incluida la cabeza. El hecho fue descubierto por trabajadores del cementerio, quienes detectaron irregularidades en el nicho donde se encontraba el cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza
Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza.

Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza.

Investigación en curso y pistas clave

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Bérgamo, que investiga el delito de profanación de sepulcro. Esa figura contempla penas de hasta siete años de prisión, especialmente al tratarse de un cementerio.

Según las primeras pericias, habrían participado entre tres y cuatro personas, debido a la complejidad de manipular un féretro de aproximadamente 120 kilos.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del predio, aunque las condiciones del lugar —con escasa iluminación y zonas cubiertas por vegetación— dificultan la identificación de los sospechosos.

Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza
Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza.

Profanaron la tumba de la modelo Pamela Genini y robaron su cabeza.

En una primera línea de investigación, se descarta que el hecho tenga un fin económico. Por el contrario, las sospechas apuntan a un posible móvil vinculado a una obsesión con la víctima, lo que abre la hipótesis de perfiles con alteraciones psicológicas.

Por otra parte, el entorno familiar expresó su indignación y dolor a través de sus representantes legales, al considerar que ni siquiera después de su muerte la joven pudo encontrar descanso. Si bien un exnovio declaró haber advertido sobre supuestas amenazas previas, los padres de la modelo aseguraron no haber recibido extorsiones ni presiones en ningún momento.

El caso vuelve a poner en foco la tragedia ocurrida en octubre pasado, cuando la modelo de 29 años fue asesinada por su pareja, Gianluca Soncin, en un femicidio que conmocionó a la sociedad italiana.

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