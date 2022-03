Honduras: Juez autoriza extradición de ex presidente hondureño a EE.UU. por denuncias de narcotráfico

“El juez de Extradición de Primera Instancia resuelve conceder solicitud de extradición, remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, para el ex presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado”, indicó a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Agregó que la defensa del ex mandatario tiene tres días para presentar una apelación ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Según indicó la defensa del ex gobernante antes de que finalizara la audiencia, “el Gobierno de Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente y suficiente que involucre al ciudadano y ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en actividades del narcotráfico, como lo exige el Tratado de Extradición para que el juez otorgue el pedido de extradición”.

“De acuerdo con la legislación hondureña, no constituye prueba el simple relato de un testigo de referencia” y “en un tribunal de justicia hondureño lo que la Fiscalía de EEUU envió no sustentaría ninguna acusación contra ningún imputado”, indicó la defensa en un comunicado.

Señaló además que “la Fiscalía de EEUU no envió ninguna documentación probatoria, ni fotografías, ni audios, ni videos, ni transacciones o cualquier otro elemento probatorio que respalde su acusación”.