16 de abril de 2026 - 00:11

Histórico accionar: se abalanzó sobre un alumno armado y evitó un tiroteo en una escuela de Estados Unidos

El atacante confesó que planeaba un ataque masivo inspirado en Columbine, pero fue reducido antes de poder concretarlo.

Ataque frustrado en EE.UU.: un director desarmó a un estudiante y evitó una tragedia.

Ataque frustrado en EE.UU.: un director desarmó a un estudiante y evitó una tragedia.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un hecho de alto impacto ocurrió en una escuela del estado de Oklahoma, en Estados Unidos, donde el director de la institución logró evitar un tiroteo masivo al enfrentarse directamente a un joven armado que había ingresado con intenciones de atacar a estudiantes.

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El episodio tuvo lugar el 7 de abril en la Secundaria Pauls Valley, y en las últimas horas cobró notoriedad tras la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Un ataque planificado que no llegó a concretarse

El agresor, identificado como Victor Lee Hawkin, era alumno de la institución y, según declaró tras su detención, tenía como objetivo matar a estudiantes, al director y luego quitarse la vida, en un ataque inspirado en la masacre de Columbine.

Las grabaciones muestran el momento en que el joven ingresa armado, intenta disparar sin éxito y luego amenaza a una estudiante mientras manipula el arma.

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La intervención clave del director

En ese instante, el director Kirk Moore irrumpió en la escena, se abalanzó sobre el atacante y logró reducirlo en el suelo, evitando que pudiera efectuar disparos.

Durante el forcejeo, Moore recibió un disparo en la pierna, pero consiguió inmovilizar al agresor hasta que otra persona intervino para alejar el arma. Gracias a su accionar, ningún estudiante resultó herido.

Tras el hecho, las autoridades destacaron el accionar del personal escolar. El vocero de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma señaló que la rápida intervención “salvó vidas”.

El atacante fue detenido y enfrenta cargos por portación ilegal de arma, disparo con intención de matar y amenazas con arma de fuego, y permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares.

Por su parte, Moore atribuyó su reacción a sus “instintos y entrenamiento”, y expresó su deseo de retomar sus funciones lo antes posible para continuar con su labor educativa.

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