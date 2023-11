Hamas afirmó que el bebé argentino y su familia murieron en cautiverio en Gaza

Medios israelíes reportaron este miércoles que Hamas asegura que el bebé argentino-israelí Kfir Bibas, su hermano y su madre fallecieron durante su cautiverio en Gaza. No obstante, el ejército israelí, que tiene la última palabra en estos casos, aún no confirmó esta información y no se presentaron pruebas al respecto.

Según los informes, las Brigadas Al Qassam, el ala militar de Hamas, declararon que un ataque aéreo israelí fue responsable de la muerte de los tres cautivos en la Franja de Gaza. No obstante, estas afirmaciones no fueron verificadas de manera independiente.

Ariel Bibas, de 5 años, y Kfir Bibas, de 10 meses, forman parte de los 21 argentinos secuestrados por Hamas. Foto: Gentileza La Nación

A principios de esta semana, las Fuerzas de Defensa Israelíes indicaron que creían que Kfir y su hermano Ariel, de 4 años, habían sido llevados a Khan Younis, en el sur de Gaza, bajo el control de un grupo militante palestino separado, que se sospecha que es el Frente Popular para la Liberación de Palestina. La situación actual sigue sin confirmación oficial por parte del ejército israelí.

