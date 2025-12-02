Hallaron una nueva especie de avispa fósil de 105 millones de años

Un equipo internacional describió a Cretevania orgonomecorum, una avispa fósil de gran tamaño hallada en el ámbar de El Soplao. El ejemplar presenta características anatómicas únicas.

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de avispa fósil. El descripción se produjo en un fragmento de ámbar hallado en la cueva de El Soplao, en Cantabria.

El ejemplar, presentado en la revista Palaeoentomology, pertenece al Albiense medio —unos 105 millones de años— y fue bautizado como Cretevania orgonomecorum. Según los especialistas, se trata de uno de los miembros de mayor tamaño conocidos dentro de este género, con rasgos anatómicos distintivos en sus antenas y en la venación de las alas.

El estudio no solo describe la especie, sino que también actualiza la clasificación del género Cretevania, aportando nuevos caracteres diagnósticos que permitirán delimitar futuras identificaciones. Los investigadores remarcan que este grupo podría funcionar como “fósil guía” debido a su amplia distribución en depósitos cretácicos.

La nueva especie de avispa Cretevania orgonomecorum La nueva especie, Cretevania orgonomecorum, procede de un fragmento de ámbar encontrado en Cantabria. redes Enrique Peñalver, investigador del IGME-CSIC y coautor del trabajo, destacó que el hallazgo amplía el conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas y vuelve a poner de relieve “la extraordinaria riqueza paleontológica del ámbar español”. El Soplao es considerado uno de los yacimientos de ámbar más importantes del mundo, con más de 1.500 inclusiones fósiles registradas y 30 especies descritas.

La investigación contó con la participación del IGME-CSIC, la Universidad de Barcelona, la Academia de Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de Oxford y la Universidad de Valencia. Además fue financiada por proyectos del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana.