23 de enero de 2026 - 22:35

Hallaron a Boro, el perro que sobrevivió al trágico choque de trenes en España y estaba perdido

El animal fue encontrado este miércoles luego de un intensa búsqueda de su familia con la ayuda de más de 40 voluntarios.

Luego de estar 4 días perdidos, hallaron a Boro el perro perdido luego del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, España.&nbsp;

Luego de estar 4 días perdidos, hallaron a Boro el perro perdido luego del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, España. 

Foto:

Por Redacción Mundo

Un grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del pasado domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, las víctimas mortales ascendieron a 42 personas, mientras que152 resultaron heridas de distinta consideración, de las cuales 123 necesitaron asistencia hospitalaria.

Leé además

Tragedia ferroviaria en España: al menos 39 muertos y más de 150 heridos tras un choque de trenes en Córdoba

Duros testimonios, fotos y videos del trágico choque de trenes en España: al menos 39 muertos

Por Redacción Mundo
Ascienden a 42 los muertos por el choque de trenes en España

Tragedia en España: ascienden a 42 las víctimas luego del impactante choque de trenes

Por Redacción Mundo

En medio de esta terrible situación, se viralizó la historia de búsqueda de Bono, un perro que se encontraba en el momento del choque de trenes y desapareció tras el impacto.

El perro fue encontrado con vida

Este miércoles, luego de cuatro días de búsqueda intensa, grupos de voluntarios confirmaron que Bono fue encontrado con vida. El hallazgo fue anunciado junto a una emotiva imagen del animal rodeado de su familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmonitorportal/status/2014346367670382701&partner=&hide_thread=false

El rescate se dio en Sierra Morena, según describen medios locales, un entorno hostil bajo condiciones climáticas adversas de lluvia y temperaturas extremas.

Un grupo de bomberos encontró al animal, gracias a la organización vía WhatsApp de los voluntarios. El caso de Boro, logró reunir a más de 40 personas sobre el terreno, coordinadas de forma altruista para rastrear la zona.

Embed

La dueña de Boro, Ana es una de las sobrevivientes del accidente y el día lunes informó su desesperación por encontrar a su perro, al que considera "parte de su familia.

Ella viajaba junto a su hermana, embarazada de cinco meses, quien permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a las heridas sufridas. Ambas viajaban en el vagón 7 de un tren Iryo desde Málaga, donde habían visitado a su familia, hacia Madrid, ciudad donde trabajan. "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo, pero luego echó a correr. No pude seguirlo porque no podía dejar sola a mi hermana", recordó Ana sobre la situación.

La petición de ayuda de Ana generó un intenso debate en redes sociales. Por un lado, algunos criticaban su búsqueda del animal en medio de la gran tragedia ocurrida en España. Por otro lado, muchas personas se involucraron en la causa.

La presión social y la gestión de PACMA lograron que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil otorgaran un permiso urgente para que un equipo especializado en rescate animal accediera a la zona del siniestro. De forma paralela, mas de 40 voluntarios se organizaron para finalmente dieron con el animal este miércoles y su familia se reencontró con él.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un tren de Rodalies chocó contra un muro en Barcelona.

Otra tragedia ferroviaria en España: descarriló un tren, murió el maquinista y hay 37 pasajeros heridos

Por Redacción
Así rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe 

El dramático rescate de un cachorro de tres meses atrapado en un desagüe en Santa Fe

Por Redacción Sociedad
ni caniche ni chihuahua: el dato genetico que conecta a tu perro con el lobo

Ni caniche ni chihuahua: el dato genético que conecta a tu perro con el lobo

Por Sofía Serelli
Lass pericias se realizarán en el  Cuerpo Médico Forense. | Foto: Archivo Los Andes

Encontraron más huesos en la chacarita de Maipú y vecinos indicaron de quién podría ser el cadáver

Por Redacción Policiales