Hallaron a Boro, el perro que sobrevivió al trágico choque de trenes en España y estaba perdido

Un grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del pasado domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Hasta el momento, las víctimas mortales ascendieron a 42 personas , mientras que152 resultaron heridas de distinta consideración, de las cuales 123 necesitaron asistencia hospitalaria.

En medio de esta terrible situación, se viralizó la historia de búsqueda de Bono, un perro que se encontraba en el momento del choque de trenes y desapareció tras el impacto.

Este miércoles, luego de cuatro días de búsqueda intensa, grupos de voluntarios confirmaron que Bono fue encontrado con vida. El hallazgo fue anunciado junto a una emotiva imagen del animal rodeado de su familia.

Apareció Boro, el perro desaparecido tras el accidente ferroviario de Adamuz que conmocionó a España Tras 4 días perdido en un entorno hostil de Sierra Morena, bajo la lluvia y con temperaturas extremas, el perro fue localizado gracias a la coordinación entre voluntarios. #Boro pic.twitter.com/PxOEUG6lwd

Un grupo de bomberos encontró al animal, gracias a la organización vía WhatsApp de los voluntarios. El caso de Boro, logró reunir a más de 40 personas sobre el terreno , coordinadas de forma altruista para rastrear la zona.

La dueña de Boro, Ana es una de las sobrevivientes del accidente y el día lunes informó su desesperación por encontrar a su perro, al que considera "parte de su familia.

Ella viajaba junto a su hermana, embarazada de cinco meses, quien permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a las heridas sufridas. Ambas viajaban en el vagón 7 de un tren Iryo desde Málaga, donde habían visitado a su familia, hacia Madrid, ciudad donde trabajan. "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo, pero luego echó a correr. No pude seguirlo porque no podía dejar sola a mi hermana", recordó Ana sobre la situación.

La petición de ayuda de Ana generó un intenso debate en redes sociales. Por un lado, algunos criticaban su búsqueda del animal en medio de la gran tragedia ocurrida en España. Por otro lado, muchas personas se involucraron en la causa.

La presión social y la gestión de PACMA lograron que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil otorgaran un permiso urgente para que un equipo especializado en rescate animal accediera a la zona del siniestro. De forma paralela, mas de 40 voluntarios se organizaron para finalmente dieron con el animal este miércoles y su familia se reencontró con él.