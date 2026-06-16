Hallan dos bustos de mármol del siglo III: el descubrimiento en Israel que parece una serie de Netflix

Un equipo de arqueólogos halló dos bustos del siglo III ocultos en un pozo de vino. El enigma de por qué fueron enterrados boca abajo ya es tendencia mundial.

La historia de las esculturas de Cesarea ya está disponible para el mundo como si fuera el estreno más esperado de Netflix. Lo que empezó como una obra de infraestructura para un tren de alta velocidad terminó en el descubrimiento de dos piezas ocultas por 1.700 años: dos bustos de mármol imecables. El cuidado con el que se encontraron resulta perturbador.

El hallazgo ocurrió en el último día de trabajo de una excavación preventiva en Israel. Cuando los arqueólogos ya estaban por levantar sus herramientas, divisaron algo que no era cerámica común. Era mármol. Al desenterrarlo, descubrieron dos bustos del siglo III d.C. que habían sido colocados deliberadamente boca abajo en un viejo pozo de vino.

Embed - Ancient intact and magnificent marble statues, 1700 years old,were discovered adjacent to Binyamina El código de Licurgo y el escondite en el lagar Una de las piezas lleva grabada una inscripción en griego antiguo: Licurgo. Los expertos debaten ahora si se trata del legendario legislador de Esparta o del famoso orador de Atenas. Lo que fascina a los investigadores no es solo la identidad, sino la forma en que fueron halladas: alineadas y protegidas, como si alguien hubiera intentado salvarlas de una destrucción inminente durante una crisis política o religiosa de la época.

Las estatuas decoraban probablemente una villa lujosa o unos baños públicos cercanos antes de ser trasladadas a su escondite subterráneo. Este hallazgo, que ocurre una vez en la vida, demuestra que bajo los proyectos del futuro, como el tren que unirá Haifa y Tel Aviv a 250 kilómetros por hora, todavía laten misterios que la ciencia recién empieza a procesar.

image Cuándo se exhibirán las piezas al público Para los fanáticos de la historia inmersiva, las piezas se presentan al público este 18 de junio en el Museo MUZA. El relato de cómo sobrevivieron al tiempo, boca abajo y en la oscuridad de un lagar, es una trama que supera cualquier ficción. La investigación recién comienza y promete revelar quién fue el último que las tocó antes de cubrirlas con tierra para siempre.