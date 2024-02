Habló la hermana de Sebastián Piñera que sobrevivió al accidente del helicóptero

Tras el fatídico accidente que cobró la vida del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, este martes, cuando el helicóptero que pilotaba se estrelló en la comuna chilena de Lago Ranco, su hermana, Magdalena Piñera, quien viajaba con él y salió ilesa, compartió emotivas palabras.

“Se trató de un gran hombre, extraordinariamente generoso y valiente”, expresó Piñera a través de una entrevista con el canal chileno Meganoticias. Magdalena Piñera, historiadora de profesión y anterior directora ejecutiva de la Fundación Futuro de Chile hasta diciembre pasado, brindó un sentido homenaje a su hermano tras el trágico suceso.

Además de la hermana de Piñera, en el fatídico vuelo también se encontraban el amigo del ex mandatario, Ignacio Guerrero, y su hijo, Bautista Guerrero. Tras el accidente, los tres pasajeros lograron liberarse de sus cinturones de seguridad y nadar hasta la orilla, mientras que lamentablemente el ex presidente, de 74 años, no logró hacerlo y presuntamente falleció por ahogamiento, según las suposiciones preliminares antes de la autopsia.

Sebastían Piñera murió en un accidente de helicóptero

La Armada acudió al lugar del accidente, donde el helicóptero se encontraba sumergido a unos 40 metros de profundidad. “Hemos recuperado el cuerpo de Piñera en la ubicación del accidente”, anunció la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, durante una conferencia de prensa el martes.

Tohá expresó la conmoción nacional ante esta tragedia y extendió el apoyo solidario a la familia y seres queridos de Piñera, así como a todos los chilenos, recordando la figura del ex presidente como un defensor de la democracia en Chile. Además, informó que el presidente Gabriel Boric ha ordenado un funeral de Estado y duelo nacional en honor a Piñera.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 14:47 (hora local) en el área de Iliue. Según el Ministerio del Interior, los tres sobrevivientes lograron llegar a la orilla por sus propios medios tras la caída del helicóptero al lago. Se reportó que Piñera había asistido a un almuerzo en la residencia del empresario José Cox antes del trágico suceso, según informó el diario La Tercera. La aeronave alcanzó a avanzar algunos metros antes de perder el control cerca de la orilla.

El canal 24 Horas de Chile informó que Piñera acababa de renovar su licencia para pilotar helicópteros y que estaba al mando de la aeronave. “Se sentía muy seguro y actualizado en sus habilidades como piloto”, mencionó un reportero de 24 Horas.