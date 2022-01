Son gemelas, están en pareja con el mismo hombre y planean embarazarse al mismo tiempo

Dos gemelas idénticas que se habían hecho famosas por hacer todo juntas, e incluso compartir esposo, planean embarazarse al mismo tiempo para llevar sus vidas paralelas al extremo.

Anna y Lucy DeCinque tienen 35 años y buscan que sus bebés compartan sus vidas como ellas lo hacen. Las gemelas que son protagonistas del reality “Extreme Sister”, han contado que nunca se separan, pues comen, duermen juntas y también se visten y hablan idéntico.

Comparten hasta el esposo - Instagram

“Nunca estamos separadas, no creo que funcionemos la una sin la otra”, dijo Ana al New York Post. En otra entrevista para el programa ‘Hughesy, We Have a Problem’ se les preguntó qué opinaba al respecto su familia, Anna y Lucy afirmaron que comparten el mismo hogar con su mamá y esposo Ben.

“Aprendimos de internet que cuando la temperatura sube estás ovulando. Estamos tres grados más arriba, estamos ovulando, ¡somos exactamente iguales!”, publicaron en sus redes sociales.

Lo curioso de la historia es que, si logran embarazarse de manera sincronizada y del mismo hombre, sus hijos serán hermanos-primos.