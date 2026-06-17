Fue campeona europea, abandonó Bulgaria para competir en Rusia y hoy se retira a los 18 años tras varias polémicas

La gimnasta Elvira Krasnobaeva anunció su retiro definitivo del deporte profesional a los 18 años. Tras representar a Bulgaria y ser considerada una de las mayores promesas europeas, su carrera entró en declive luego de su polémica mudanza a Rusia en 2024 y su fallido intento por encontrar una nueva federación.
Krasnobaeva nació en San Petersburgo pero se formó deportivamente en el club Gratsia de Varna desde los seis años. Su ascenso fue meteórico: obtuvo el título de campeona nacional absoluta en múltiples ocasiones y se consagró campeona europea juvenil en aro y pelota entre 2022 y 2023. Estos logros la posicionaban como la sucesora natural de las figuras búlgaras en la élite mundial.
El declive deportivo tras la salida de Bulgaria
El punto de quiebre ocurrió en octubre de 2024. Tras no ser seleccionada para integrar el equipo olímpico de París, la gimnasta rompió su contrato con la Federación Búlgara de Gimnasia Rítmica. La decisión provocó un conflicto administrativo, aunque su familia argumentó que el traslado a Rusia buscaba mejores cuidados médicos para su hermano menor, quien padece autismo.
Desde su regreso a Rusia, Krasnobaeva intentó mantenerse en la competencia integrándose a la Academia de Alina Kabaeva. Sin embargo, su rendimiento decayó notablemente. En marzo de 2026, sufrió un colapso deportivo en el Grand Prix "Copa de Campeones", donde errores graves en sus ejecuciones marcaron el inicio del fin de su carrera competitiva.
La decisión final de la deportista
Antes de su retiro, la atleta buscó opciones para competir bajo banderas de otros países como Francia, Azerbaiyán o Armenia, pero no logró concretar ningún acuerdo internacional. En su última presentación en Moscú, un error con la música y fallos técnicos visibles evidenciaron su frustración, llegando a leerse en sus labios la frase "adiós, nunca más volveré aquí".
El anuncio oficial se realizó a través de sus redes sociales con un video de su rutina de cinta. Krasnobaeva acompañó las imágenes con una cita de Michael Jackson para despedirse de sus seguidores. A los 18 años, la gimnasta cierra un ciclo marcado por el éxito temprano en la escuela búlgara y una transición fallida hacia el sistema deportivo ruso que precipitó su salida definitiva.