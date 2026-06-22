22 de junio de 2026 - 11:24

"Foco de bacterias": Google Maps marca como playa una peligrosa zona de descarga cloacal y pone en riesgo a turistas

Google Maps señala una zona de descarga cloacal y peligro de muerte como playa pública, llegando incluso a borrar las advertencias de ciudadanos sobre riesgos de salud.

El cartel que advierte el peligro de la zona que Google Maps señaliza como playa.&nbsp;

El cartel que advierte el peligro de la zona que Google Maps señaliza como "playa". 

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Por Cristian Reta

Un punto de interés en Google Maps denominado "Como Beach" está generando una situación de riesgo extremo para los turistas en el Lago de Como. La plataforma señala como playa libre la zona frente al Tempio Voltiano, un área donde el baño está estrictamente prohibido por la peligrosidad de las aguas y la presencia de vertidos sanitarios.

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El ciudadano Andrea Malinverni denunció públicamente que la aplicación de mapas ignora las señalizaciones oficiales del Ayuntamiento de Como. A pesar de los carteles de advertencia en varios idiomas instalados por las autoridades locales, la etiqueta digital sigue atrayendo a visitantes desprevenidos hacia un lugar donde ya se han registrado muertes en el pasado.

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¿Por qué "Como Beach" en Google Maps es un riesgo sanitario?

La problemática no es solo física, sino también sanitaria. La ubicación de esta supuesta playa coincide con la desembocadura del torrente Cosia, una zona caracterizada por expertos locales como un foco de enterococos y bacterias intestinales. La cercanía de las descargas de la red de alcantarillado convierte la inmersión en estas aguas en un riesgo para la salud pública que la aplicación no refleja en su descripción.

La situación se vuelve crítica debido a la respuesta de la propia plataforma ante las denuncias ciudadanas. Malinverni relató que su reseña de advertencia, donde detallaba los riesgos de peligro y contaminación, fue eliminada por Google bajo el argumento de una supuesta violación de los términos de servicio. Mientras tanto, los supuestos propietarios del punto de interés en el mapa responden de manera irónica a las quejas, mofándose de la presencia de bacterias como la Escherichia coli en el agua.

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¿Qué hizo el Municipio de Como para eliminar el punto de Google Maps?

Incluso el Servicio de Relaciones con el Público del Ayuntamiento ha intentado sin éxito la eliminación del punto considerado ilegítimo y engañoso. La persistencia de "Como Beach" en la red demuestra una desconexión entre las herramientas digitales globales y la seguridad territorial. Google mantiene activo un punto que contradice las leyes municipales y pone en peligro la vida de quienes confían ciegamente en la aplicación para elegir sus lugares de recreo.

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